El engaño de Vin Diesel: El rodaje Fast Forever todavía no ha arrancado

Archivo - Vin Diesel en la presentación en Cannes de la proyección especial de Fast and Furious - ALEC MICHAEL / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Después de que Vin Diesel publicara un video desde el set de Fast Forever, la película con la que promete despedir por todo lo alto la saga Fast and Furious, todos dieron por hecho que el filme ya había iniciado su rodaje. Pero finalmente no es así, y la cinta dirigida por Louis Leterrier, que tiene previsto su estreno para el 17 de marzo de 2028, todavía no ha arrancado su producción.

"Estoy en el set. Aquí todo el mundo está dándolo todo", afirmó Diesel en su Instagram antes de asegurar que el final de la franquicia será increíble. Las palabras del actor llevaron inevitablemente a muchos a pensar que el rodaje de Fast Forever ya había comenzado. Pero, según informa The Wrap, la película aún no ha comenzado su rodaje.

Las imágenes en cuestión corresponden en realidad, como detalla el medio, a un vídeo promocional emitido durante el partido del Mundial entre Estados Unidos y Bélgica, en el que Diesel aparecía en el set caracterizado como Dom Toretto.

Además de aparecer junto a varios integrantes del equipo de rodaje, Diesel, que ya prometió a los fans que Fast Forever devolvería a la hipertaquillera franquicia a sus orígenes, también se encontraba junto al característico y emblemático coche de Toretto, su Dodge Charger R/T de 1970.

Family.



Vin Diesel sets the stage for more Round of 16 FIFA World Cup action pic.twitter.com/P76bUdcNgU — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 5, 2026

FAST FOREVER... ¿EL FINAL DE FAST AND FURIOUS?

Por ahora, aunque la trama de Fast Forever, dirigida de nuevo por Louis Leterrier, sigue permaneciendo en secreto, la cinta volverá a contar con Michelle Rodríguez retomando su papel de Letty y con el futbolista del Al-Nassr FC Cristiano Ronaldo.

También se espera que tanto Jason Statham como Dwayne Johnson, quienes protagonizaron el spin-off de Fast and Furious: Hobbs and Shaw, retomen en ella sus respectivos roles. Asimismo, Diesel también anunció recientemente que la franquicia Fast and Furious continuará con varios proyectos televisivos, por lo que el filme no supondrá un desenlace definitivo.

Por otra parte, el actor también tiene en marcha otros proyectos, como la esperada nueva entrega de la saga Riddick: Furya, Rock 'Em Sock 'Em o retomar su papel de Kaulder en una secuela de El último cazador de brujas junto a Michael Caine.