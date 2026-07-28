Odisea estrena España bajo el eclipse total, documental sobre el fenómeno astronómico más esperado del siglo

Odisea estrena España bajo el eclipse total, documental que explica el fenómeno astronómico más esperado del siglo - AMC GLOBAL MEDIA

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

España bajo el eclipse total, el documental que muestra cómo España se prepara para vivir un eclipse total de Sol por primera vez en más de un siglo, se estrena el próximo lunes 3 de agosto a las 23:00 horas en Odisea, canal de AMC.

La producción acompaña a científicos, instituciones, divulgadores y aficionados durante los días y semanas previos al eclipse para mostrar cómo se prepara un país ante un acontecimiento histórico. A través de sus testimonios, el documental explica qué es un eclipse total, por qué el del próximo 12 de agosto será excepcional.

Más allá de la explicación científica, España bajo el eclipse total aborda la dimensión humana del fenómeno. El documental sigue a astrónomos, divulgadores y conocidos 'cazadores de eclipses' mientras instalan instrumentos, ultiman experimentos y esperan el instante exacto en el que la Luna proyecte su sombra sobre la Tierra.

Además, pone el foco en la excepcional alineación astronómica que vivirá España en los próximos años: al eclipse total de este año le seguirá otro en 2027 y, en 2028, un eclipse anular. Una oportunidad única que situará a España en el epicentro mundial de la astronomía y que no volverá a repetirse hasta dentro de muchas décadas.

Así, el 11 de agosto, víspera del eclipse, el canal de AMC ofrecerá un maratón especial con documentales como Desmontando el cosmos: El Sol, El Universo: La Luna o El Sol y el hombre, para acompañar la cuenta atrás hacia uno de los acontecimientos científicos más importantes de las últimas décadas.

ODISEA ECLIPSAFEST

Como parte de esta iniciativa, Odisea patrocina Odisea Eclipsafest, un evento de divulgación científica organizado por El Nocturnario y el Ayuntamiento de Collado Mediano (Madrid) que se celebrará los días 11 y 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de Sol.

El festival reunirá actividades de observación astronómica, divulgación científica, música y cine de verano, e incluirá la proyección en gran pantalla del documental España bajo el eclipse total, ofreciendo al público una experiencia para descubrir y vivir de cerca uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas.