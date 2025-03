Tras su polémica reacción al perder el Oscar, Demi Moore felicita a Mikey Madison (Anora)

Tras su comentada reacción al perder el Oscar, Demi Moore felicita a Mikey Madison (Anora) - ZUMAPRESS.COM / MEGA / THE MEGA AGENCY / CONTACTOP

Con su papel en La Sustancia, Demi Moore parecía ser la gran favorita para ganar el Oscar a mejor actriz tras haberse hecho con el Globo de Oro, el SAG y el premio Critics Choice. No obstante Mikey Madison, la protagonista de Anora, dio la sorpresa y se hizo con la estatuilla. Si bien el rostro de Moore no pudo ocultar su decepción en el momento del anuncio, lo que generó numerosos comentarios, la intérprete no ha tardado en felicitar a la protagonista de Anora en sus redes sociales.

"Ahora que la temporada de premios llega a su fin, estoy abrumada de gratitud por este viaje. Ha sido el viaje de mi vida y ¡no hemos hecho más que empezar!", reza el texto que Moore ha compartido en su cuenta de Instagram junto a un vídeo de cómo se preparó para la gala de los Oscar, así como para la fiesta posterior.

"Estoy muy agradecida a mi equipo, a mis compañeros nominados y a todos los que han hecho que esta experiencia esté llena de alegría y luz", escribe la actriz, que acaba su mensaje dando la enhorabuena a Madison. "Muchas felicidades a Mickey Madison. Estoy impaciente por ver lo próximo que hagas", concluye.

Moore competía con Madison por el premio a mejor actriz, junto a Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Fernanda Torres (Aún estoy aquí) y Cynthia Erivo (Wicked). Cuando Emma Stone, la encargada de entregar la estatuilla, dijo el nombre de Madison a la hora de anunciar a la ganadora, muchos se fijaron en la reacción de Moore, que pareció realmente contrariada.

jack antonoff’s reaction to mikey madison winning best actress over demi moore 😭😭 pic.twitter.com/5va9W4PMx0 — madison ☾ .*・。゚ (@LDRcoven) March 3, 2025

En todo caso, las hijas de la intérprete, Tallulah Willis y Scout LaRue Willis felicitaron con cariño a su madre, describiéndola como su ganadora y expresando orgullo por pertenecer a su familia. "Más que orgullosa, esta mujer no es más que integridad, luz brillante y amor. Qué don, nunca he estado más orgullosa de ser su hija", escribió Scout LaRue Willis en sus redes sociales.

