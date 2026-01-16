Rachel McAdams y Dylan O'Brien, perdidos y enfrentados en el tráiler de Send Help

Send help (Enviad ayuda) - 20TH CENTURY STUDIOS

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

Send Help, el thriller psicológico protagonizado por Rachel McAdams (El diario de Noa) y Dylan O'Brien (El corredor del laberinto), aterrizará en los cines el próximo 30 de enero de la mano de 20th Century Studios. Para ir abriendo boca, el proyecto ha lanzado un inquietante tráiler que mezcla rencor, supervivencia y un ácido humor negro.

El avance, de casi dos minutos de duración, sigue a Linda Liddle (Rachel McAdams), quien aspira a ascender dentro de una importante empresa y a Bradley Preston (Dylan O'Brien), su jefe, que quiere deshacerse de ella a toda costa.

Sin embargo, los planes de ambos se desmoronan cuando un inesperado accidente de avión les obliga a sobrevivir mano a mano en una isla desierta donde la jerarquía entre ambos se invierte. "Esto ya no es la oficina", avisa Linda a su hasta ahora superior.

"En Send Help, dos compañeros de trabajo quedan varados en una isla desierta, únicos supervivientes de un accidente aéreo. En la isla, deben superar sus rencores del pasado y trabajar juntos para sobrevivir, pero, en última instancia, se trata de una inquietante batalla de voluntades e ingenio, con un humor negro, para salir con vida", reza la sinopsis oficial.

El filme está dirigido por Sam Raimi (Spider-Man). Junto a McAdams y O'Brien, el elenco de la película lo completan Edyll Ismail (La Brea), Dennis Haysbert (La Torre Oscura) y Xavier Samuel (The Great Departure), entre otros.

La cinta está producida por Raimi y Zainab Azizi, con JJ Hook como productor ejecutivo. El guion corre a cargo de Damian Shannon y Mark Swift y cuenta con la música original de Danny Elfman.