Andy Muschietti confirma si la niebla del final de It: Bienvenidos a Derry es la misma que la del libro de Stephen King - HBO MAX

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry ha cerrado su temporada 1 con un octavo episodio lleno de giros, arrojando además luz sobre los orígenes de Pennywise. Pero también ha dejado varias intrigantes cuestiones al aire. Entre estas últimas se encuentra una espesa bruma que presidió el clímax del último capítulo de la serie.

Algo que los fans no han tardado en relacionar con el fenómeno atmosférico interdimensional que aparece en otra de las obras de Stephen King: La niebla. ¿Se trata, pues, de una conexión entre ambas? Andy Muschietti, el cocreador de la serie de HBO, se ha pronunciado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"No hay ninguna conexión con La niebla", afirmó Muschietti a Entertainment Weekly. "Siento decepcionar a todos con esto", añadió. Sin embargo, a pesar de que probablemente muchos fans se hayan visto desilusionados con la respuesta de Muschietti, el cineasta aseguró que esta neblina tiene un profundo vínculo ligado a la propia mitología de Pennywise.

De hecho, ya se había mostrado en uno de los capítulos de la serie. "Tiene su propia lógica", expresó Muschietti. "Se ve en el episodio 4, cuando Taniel [Joshua Odjick] narra la historia y observamos cómo el asteroide impacta en la Tierra. Después de la explosión, vemos que los Deadlights están básicamente envueltos por esta niebla turbia que se despliega hacia atrás", explicó.

"Decidimos que esa fuera la manera de representar visualmente a It", prosiguió Muschietti. Asimismo, el cineasta remarcó que "si no hubiera sido por la tribu indígena en el siglo XVII, It habría expandido su mal por todo el mundo; gracias a ellos, quedó encerrado".

"Ahora que los pilares han caído y la jaula se ha abierto, quería reflejar visualmente que esa fuerza sobrenatural se está expandiendo", zanjó Muschietti. Cabe recordar que en los últimos compases del octavo episodio de It: Bienvenidos a Derry, una vez que Pennywise percibe que su prisión está abierta, desata todo su poder en un intento desesperado por huir y secuestra a todos los niños de Derry, envolviendo el lugar de una densa niebla.

Y aunque no existe una conexión entre It: Bienvenidos a Derry y La niebla, la serie cuenta con múltiples referencias a otras obras de King. Es el caso de Dick Hallorann (Chris Chalk), el chef del hotel Overlook, quien es uno de los primeros en revelar el poder del resplandor en el universo del célebre novelista y que utilizó sus poderes telepáticos con Jack Torrance, al que interpretó Jack Nicholson en la adaptación de Stanley Kubrick, convirtiéndose en su protector. Además, la ficción hace una alusión directa a la prisión de Shawshank, la cárcel de Cadena perpetua.