Ya es oficial: Carrie tendrá segunda temporada en Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Carrie, la serie de Prime Video basada en la célebre primera novela de Stephen King publicada en 1974, ha sido renovada para una segunda temporada. Esta nueva entrega, que volverá a estar capitaneada por Mike Flanagan y contará de nuevo también con la colaboración de King, irá más allá de los acontecimientos del libro original.

"Durante 50 años, el público ha conocido y se ha sentido atraído por la historia de Carrie White. Desde el principio, imaginamos una historia que va mucho más allá del baile de graduación, y estoy increíblemente agradecido por la confianza y el apoyo de Stephen para explorar lo que viene a continuación", ha afirmado Flanagan, showrunner de la serie y creador de otros populares títulos de género como La maldición de Hill House o Misa de medianoche, en un comunicado remitido por Prime Video.

"No puedo esperar a que el público vea lo que le depara el futuro a Carrie White. Mike Flanagan y yo estamos entusiasmados con lo que viene a continuación. Promete ser apasionante", ha declarado el propio Stephen King, que volverá a ejercer de productor ejecutivo en esta segunda tanda de episodios.

Protagonizada por Summer H. Howell como Carrie White y Samantha Sloyan como Margaret White, los ocho episodios de Carrie se estrenaron el 7 de octubre de 2026 y, desde el primer momento, alcanzó el número 1 en Prime Video en más de 105 países de todo el mundo.

"Carrie está conectando tanto con los fans fieles de Stephen King como con una generación completamente nueva, incluyendo a los jóvenes adultos y al público internacional, con especial fuerza entre la audiencia femenina", afirma Peter Friedlander, Presidente de Televisión Global Television, Amazon MGM Studios. "Esto pone de manifiesto el eterno poder de esta historia y es una señal de que la nueva visión que Mike Flanagan ha dado a esta emblemática IP tiene un gran alcance. Estamos muy entusiasmados por el rumbo que él y Stephen tienen pensado para esta historia", señala.

LA HISTORIA DE CARRIE NO TERMINA EN EL BAILE DE GRADUACIÓN

Junto Howell y Sloyan, el reparto principal de la serie incluye a Siena Agudong (Resident Evil) como Sue Snell, Alison Thornton (Fire Country) como Chris Hargensen, Joel Oulette (Mi vida con los chicos Walter) como Tommy Ross, Josie Totah (The Buccaneers: Aristócratas por amor) como Tina, Arthur Conti (Beetlejuice Beetlejuice) como Billy, Thalia Dudek (The Running Man) como Emaline, Amber Midthunder (Predator: La presa) como la señorita Desjardin y Matthew Lillard (Man of Tomorrow) como el director Grayle.

El elenco de Carrie también reúne a colaboradores habituales de Mike Flanagan y recién llegados a su círculo creativo, con estrellas recurrentes que incluyen a Michael Trucco (Fire Country), Crystal Balint (La caída de la Casa Usher), Kate Siegel (La maldición de Hill House), Rahul Kohli (Éramos mentirosos), Tim Bagley (The Comeback) y Heather Graham (The White Lotus).

"La urgente e inesperada reinvención de la influyente historia de Stephen King aporta nueva profundidad y complejidad a sus icónicos personajes, explorando las fuerzas que moldean a Carrie White (Summer H. Howell) mientras lidia con la crueldad y las presiones del mundo moderno. Pero la historia de Carrie no termina en el baile de graduación: está lejos de acabar... Queda mucho por descubrir por parte de Mike Flanagan y Stephen King, ya que saldrán a la luz nuevas revelaciones, importantes arcos de los personajes y muchos giros sorprendentes", promete en su comunicado la plataforma de streaming de Amazon.