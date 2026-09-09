Carrie desata su sangrienta venganza en el nuevo tráiler de la serie basada en el clásico de Stephen King

El impactante tráiler de Carrie desata la venganza más despiadada de la adaptación de Stephen King - PRIME VIDEO

MADRID 9, (CulturaOcio)

Carrie, la serie de ocho episodios creada por Mike Flanagan que adapta la célebre obra de Stephen King, aterriza el 7 de octubre en Prime Video. Y a menos de un mes de su estreno, la plataforma ha lanzado un nuevo tráiler en el que, tras ser víctima de acoso escolar, Carrie White (Summer H. Howell) descubre sus poderes telequinéticos y los desata contra quienes la atormentan.

El adelanto muestra a la inocente y cándida Carrie que intenta hacer amigas en su primer día en el instituto. "Me han educado en casa", confiesa la joven protagonista a una compañera que acaba de conocer. Sin embargo, el personaje de Howell pronto ve que las sonrisas iniciales y su deseo de "tener amigos" se desvanece al sufrir maltrato y ciberacoso por parte de sus compañeras.

La constante humillación, en el centro y, sobre todo, en redes sociales, lleva a una acorralada Carrie a descubrir sus poderes telequinéticos, los cuales usará para vengarse. "Tú tienes todo el poder", dice otro personaje mientras se suceden imágenes del caos y muertes que provoca la joven. El avance cierra con Carrie coronada como reina del icónico baile que, como bien saben los lectores de la obra original, no terminará nada bien. "Yo solo quería venir a clase", dice con desolación.

"La serie sigue a Carrie White (Howell), una inadaptada estudiante de secundaria que ha pasado su vida recluida en su casa con su madre Margaret (Samantha Sloyan), que la protege ferozmente. Después de que la inesperada e inoportuna muerte de su padre fuerce su entrada en el implacable ecosistema de la escuela pública, Carrie se ve obligada a lidiar con un escándalo viral de acoso que sacude su comunidad, con la continua presión y crueldad de la era de las redes sociales y el despertar de unos misteriosos poderes telequinéticos que llegan con su adolescencia", adelanta la sinopsis oficial de la ficción.

Carrie, ha sido adaptada por Flanagan, responsable de series como La maldición de Hill House o La caída de la casa Usher quien además ha sido guionista, showrunner, productor ejecutivo junto a King y director de cuatro de los episodios.

Junto a Howell, Carrie cuenta con un reparto que incluye a Samantha Sloyan (Misa de medianoche) como Margaret White, Siena Agudong (Resident Evil) como Sue Snell, Alison Thornton (Elle) como Chris Hargensen, Joel Oulette (Mi vida con los chicos Walter) como Tommy Ross, Josie Totah (The Buccaneers: aristócratas por amor) como Tina, Arthur Conti (Bitelchús Bitelchús) como Billy, Thalia Dudek (The Running Man) como Emaline, Amber Midthunder (Predator: La presa) como Miss Desjardin, y Matthew Lillard (Cross) como el director Grayle.