¿Tiene Resident Evil Escena Post-Créditos? - SONY PICTURES

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

La apocalíptica saga Resident Evil regresa a los cines de la mano de Zach Cregger con un nuevo filme. El director de la aclamada cinta de terror Weapons es el responsable del reinicio cinematográfico de la franquicia basada en los violentos y tétricos videojuegos de Capcom del mismo título. Y teniendo en cuenta de que se trata de una potente saga, muchos espectadores se hacen la misma pregunta... ¿Tiene escena post-créditos Resident Evil?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en sus últimos estrenos cinematográficos, como Spider-Man: Brand New Day.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como ejemplo paradigmático, que incluía dos tras su desenlace. Por contra, el último estreno de la franquicia, Supergirl, no contaba con ninguna sorpresa ni durante los créditos ni al final de los mismos.

Además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o, precisamente, Toy Story. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

NO, RESIDENT EVIL NO TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS

Pero en el caso de la película dirigida por Zach Cregger la respuesta es negativa. Así, el reinicio cinematográfico de Resident Evil no cuenta con escenas extra ni durante ni después de sus créditos finales. Es decir, que los espectadores más impacientes podrán abandonar su butaca tras la hora y media de metraje con la que cuenta el filme protagonizado por Austin Abrams.

La no inclusión de una secuencia adicional al final de la película, no significa nada de cara al futuro de la franquicia, ya que el propio director ha asegurado que no le importaría retomar la saga en el futuro.

Hay que recordar, además, que la franquicia cinematográfica de Resident Evil ha sido bastante irregular en este sentido a lo largo de los años. La película original de 2002 no contaba con una escena a mitad o al final de los créditos, aunque sí incluyó un breve fragmento de audio durante los mismos con la voz de Rain Ocampo (Michelle Rodriguez).

Resident Evil: Afterlife (2010) sí incluye una escena durante los créditos protagonizada por Jill Valentine y Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021) sí contó con otra secuencia extra durante los créditos con Albert Wesker y Ada Wong. El resto de filmes de la saga no tenían, al igual que el más reciente, escenas post-créditos.