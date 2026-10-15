La canción que cambió el final de Carrie de Mike Flanagan - PRIME VIDEO

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Carrie, la serie basada en la novela homónima de Stephen King, ya está disponible en Prime Video. Su creador, Mike Flanagan, ha incidido en el peso que tuvo la banda sonora y cómo llegó a influir en el propio guion pues, según ha explicado, reestructuró el episodio final para incluir una canción en un momento clave.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Se trata de Shy Girl, tema del dúo musical Haute & Fredy, que puede escucharse en el capítulo 8 cuando, tras provocar la masacre en el instituto después de que traten de humillarla derramando sangre de cerdo encima de ella, Carrie baila por las calles del pueblo junto a Emaline, rodeadas de caos y destrucción a su alrededor.

"Haute & Freddy se convirtieron en nuestra identidad musical desde el principio. Escuchamos Shy Girl antes de que se publicara el álbum", explica Flanagan en una entrevista con Please Relate To This.

"Escuchamos Shy Girl y eso me llevó a reescribir el episodio 8 para incluirla en la serie. Se convirtió en la base de nuestra banda sonora. Escuché el álbum de Haute & Freddy antes de que se publicara y pensé: 'Esto es nuestra serie'", asegura.

El grupo de música también forma parte de la caracterización de la protagonista, interpretada por Summer H. Howell, gracias a una camiseta de la banda que encuentra en los objetos perdidos del instituto. "Pensamos que sería genial hacer esa camiseta. Me encanta", expresa el cineasta.

LA BANDA SONORA DE CARRIE Y SU PESO EN LA HISTORIA

En cuanto a la incorporación de canciones de otros artistas, como Did you know that there's a Tunnel under Ocean Blvd de Lana del Rey en el episodio 7, Flanagan apunta que surgieron "de forma natural durante la producción y la posproducción".

"Pero creo que Haute & Freddy, sobre todo, definieron la serie", reitera Flanagan. "Ha sido increíble ver cómo han despuntado. Para mí, son la identidad genética del sonido de nuestra serie", asegura.

Al margen de las canciones de distintos artistas que aparecen en la ficción, su banda sonora original corre a cargo de The Newton Brothers, el dúo formado por Andy Grus y Taylor Stewart, colaboradores habituales de Flanagan. Además de a Carrie, han puesto música a series de Flanagan como La maldición de Bly Manor o películas como la secuela de El resplandor, Doctor Sueño, otra de las incursiones del cineasta en la obra de Stephen King.