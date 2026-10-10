Mike Flanagan explica cómo la serie de Carrie conecta con La Torre Oscura de Stephen King - AMAZON PRIME VIDEO / SONY PICTURES

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

La adaptación a la pequeña pantalla de Carrie, basada en la célebre novela de Stephen King, ya está en Amazon Prime Video. Mike Flanagan, su creador, ha explicado ahora cómo la serie protagonizada por Summer H. Howell conecta con otra obra del novelista: La Torre Oscura.

"Lo maravilloso de Stephen King es que las conexiones entre el universo que ha creado son una de las cosas más divertidas que podemos descubrir como lectores y seguidores de su obra", afirmó Flanagan a TV Insider.

"Poder establecer esos vínculos es una parte fascinante de sus historias", añadió. "Creo que todo esto existe, hasta cierto punto, en el universo de la Torre, y el lugar que ocupa Carrie en ese mundo más amplio es algo que King deja entrever claramente en el libro", reveló Flanagan.

"Para nosotros fue muy emocionante poder llevar esa conexión a la práctica y profundizar realmente en ella", destacó. Sin embargo, en este punto, se debe recordar que la novela original de Carrie se publicó antes que cualquiera de las entregas de la saga de La Torre Oscura.

Por lo que el debut literario de King no presenta conexiones explícitas con este universo fantástico y que ya tuvo una adaptación a la gran pantalla en 2017, con Idris Elba y Matthew McConaughey. Sin embargo la visión de Flanagan sobre el material original profundiza en la idea de un universo compartido, especialmente a través de las habilidades telequinéticas de Carrie White, que recuerdan a otras capacidades presentes en distintos rincones del universo creado por King.

FLANAGAN TRABAJA EN UNA SERIE DE LA TORRE OSCURA

Asimismo, Flanagan también trabaja en una adaptación televisiva de La Torre Oscura, lo que podría permitirle aprovechar su versión de Carrie para profundizar en las conexiones entre ambas historias y ampliar el universo creado por Stephen King. De hecho, tanto Howell como otra de las estrellas de Carrie, Samantha Sloyan, ya mostraron su interés en participar en la adaptación de Flanagan de La Torre Oscura.

"Quizás haya algún otro personaje que pueda interpretar", dejó caer Sloyan a Bloody Disgusting." Una de las cosas divertidas de Mike es que, a veces, escucha tu voz en un personaje que jamás habrías imaginado para ti. Así que me encantaría saber qué personaje vio en mí", destacó.

Howell, por su parte, ya se siente afortunada por haber podido interpretar a Carrie White y reconoce que no tiene claro qué otro personaje le gustaría encarnar. "Estoy a punto de terminar el primer libro de la saga La Torre Oscura, así que todavía no lo sé. Siento que sería demasiado pedir intentar elegir otro personaje. Ya soy Carrie y estoy muy feliz con ello, así que no lo sé. Solo quiero formar parte de la aventura, aunque sea viendo cómo lo hacéis todos", confesó la actriz.