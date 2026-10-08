El final de Carrie, explicado y cómo cambia respecto al libro de Stephen King: ¿Abre la puerta a una temporada 2? - PRIME VIDEO

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

Ya ha llegado a Prime Video Carrie, serie de ocho episodios creada por Mike Flanagan que adapta la célebre obra de Stephen King sobre una víctima de acoso escolar con extraños poderes telequinéticos. La ficción se diferencia en algunos puntos del material original e incluso cambia su final, abriendo la puerta a que la historia continúe en una segunda temporada.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Aunque la serie de Prime Video conserva la icónica escena del baile de graduación, momento en el que, tras recibir la corona de reina del baile, la joven es embadurnada con sangre de cerdo y da rienda suelta a su ira, cambia algunos detalles significativos. "No fue solo Carrie", afirma una de las pocas supervivientes de la masacre en una de las entrevistas que se van mostrando esporádicamente a lo largo de la temporada.

Y es que, cuando Carrie se convierte en el hazmerreír de todos en el gimnasio, Emaline aparece y le propone hacerse cargo de la situación, lo que apunta a que es ella la verdadera artífice de la matanza.

Otro cambio tiene que ver con la confrontación final entre Carrie y su madre. Mientras que en el libro la chica mata a Margaret deteniendo su corazón después de que esta la hiera mortalmente; en la serie, Carrie hace que la casa caiga sobre ambas, si bien las dos sobreviven (Carrie, gracias a Emaline y Margaret, a sus propios poderes).

Margaret acaba muriendo después de ser interrogada, cuando el personaje de Kate Siegel ordena a su corazón que se pare. En cambio, Carrie sobrevive y se marcha junto a su amiga, lo que abre la puerta a seguir explorando no solo su historia, sino la de otras mujeres con el mismo poder. Según señaló Flanagan en una entrevista concedida a ScreenRant, la existencia de otros personajes con dones es "una de las cosas que el libro insinúa", aunque hasta ahora, ninguna versión había dejado a Carrie "vivir lo suficiente" como para descubrirlo.

MIKE FLANAGAN ADMITE QUE HAY POTENCIAL "PARA MÁS"

"En cuanto a si esto podría dar lugar a algo más en el futuro, mi prioridad siempre fue llegar hasta el último episodio de esta temporada, hacer justicia al personaje y a su arco narrativo, y mostrar la punta del iceberg de ese mundo más amplio", explicó el creador de la serie. "Sí que creo que hay un montón de potencial para más, sobre todo con esos personajes. Creo que hay muchísimas de esas mujeres que conocemos, sobre todo en los episodios 7 y 8, de las que me encantaría saber mucho más", añadió.

Por su parte, la protagonista de la ficción, Summer H. Howell comentó que se sintió "superfeliz" al ver el potencial para más, expresando sus esperanzas para una posible continuación. "Será divertido tanto para los espectadores como para mí poder ver a muchas más mujeres representadas, y es divertido jugar con estos poderes", indicó, señalando también que le gustaría ver a su personaje "ser esa versión más desenfadada de sí misma, cuando iba al instituto con su franqueza y sus ganas de descubrir el mundo y de explorar".

"Al final de la primera temporada, está bastante traumatizada, y creo que le llevará un tiempo recuperarse, si es que llega a recuperar esos buenos recuerdos y sentimientos, pero espero que disfrute de un viaje divertido en el futuro", expresó la actriz.