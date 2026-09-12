Stephen King dicta sentencia sobre la adaptación de Carrie de Mike Flanagan

Archivo - Stephen King da su veredicto a la adaptación de Carrie de Mike Flanagan POLITICA INTERNACIONAL ---/dpa - PRIME VIDEO - Archivo

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

La adaptación televisiva de Carrie, basada en la célebre novela de Stephen King, llegará a Prime Video el próximo 7 de octubre, con Summer H. Howell interpretando a la joven protagonista. Ahora, a menos de un mes para su estreno, el propio escritor ha dado su veredicto sobre la serie de ocho episodios desarrollada por Mike Flanagan.

"La versión de Carrie de Mike Flanagan es brillante. Lo que tiene que decir sobre las redes sociales es tan impactante como cierto", afirmó King en Threads. El comentario de King llega poco más de un mes después de que se conocieran las primeras impresiones de la serie de Prime Video de Mike Flanagan tras una proyección de sus dos primeros capítulos, los cuales también causaron reacciones muy positivas.

Asimismo, hubo quienes destacaron la importancia de las redes sociales en la trama, señalando que este enfoque supone un cambio considerable respecto a la obra original y podría generar división entre los espectadores. El uso de las redes sociales convierte a esta nueva versión de Carrie en una de las adaptaciones más diferentes de la novela de King y llena de actualidad.

Su presencia en el entorno escolar intensifica los conflictos propios de la adolescencia y añade una nueva dimensión al traumático episodio de la primera menstruación de Carrie, tras el que comienza a descubrir sus poderes telequinéticos. Carrie ha sido adaptada en dos ocasiones a la gran pantalla.

La primera, en 1976, dirigida por Brian de Palma y protagonizada por Sissy Spacek, mientras que la segunda se estrenó en 2013, con Kimberly Peirce como directora y Chloë Grace Moretz dando vida a Carrie, además de una versión televisiva en 2002.

EL ENTUSIASMO DE KING POR FLANAGAN

En cuanto a la entusiasta reacción de King con esta adaptación de su novela, no es de extrañar. El director ya demostró su capacidad para adaptar historias del autor de It (Eso) o Misery, con El juego de Gerald, considerada durante años una novela compleja de trasladar al cine, y después con Doctor Sueño, que, estrenada en 2019, logró combinar elementos de las dos novelas de El resplandor con la película de Stanley Kubrick de 1980.

"La serie sigue a Carrie White (Howell), una inadaptada estudiante de secundaria que ha pasado su vida recluida en su casa con su madre Margaret (Samantha Sloyan), que la protege ferozmente. Después de que la inesperada e inoportuna muerte de su padre fuerce su entrada en el implacable ecosistema de la escuela pública, Carrie se ve obligada a lidiar con un escándalo viral de acoso que sacude su comunidad, con la continua presión y crueldad de la era de las redes sociales y el despertar de unos misteriosos poderes telequinéticos que llegan con su adolescencia", adelanta la sinopsis oficial de la ficción.

Junto a Howell, Carrie cuenta con un reparto que incluye a Samantha Sloyan (Misa de medianoche) como Margaret White, Siena Agudong (Resident Evil) como Sue Snell, Alison Thornton (Elle) como Chris Hargensen, Joel Oulette (Mi vida con los chicos Walter) como Tommy Ross, Josie Totah (The Buccaneers: aristócratas por amor) como Tina, Arthur Conti (Bitelchús Bitelchús) como Billy, Thalia Dudek (The Running Man) como Emaline, Amber Midthunder (Predator: La presa) como Miss Desjardin y Matthew Lillard (Cross) como el director Grayle.