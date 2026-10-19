La protagonista de Carrie revela si habrá temporada 2 de la serie de Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de Carrie, la adaptación de Mike Flanagan de la novela homónima de Stephen King para Prime Video, lo que muchos se preguntan es si tendrá una segunda temporada. Y es que, aunque el libro era autoconclusivo, la nueva serie introduce cambios clave que abren la posibilidad de expandir la historia. Por su parte, la protagonista de la ficción ha asegurado estar dispuesta a volver a encarnar al personaje.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

"No lo sé. Pregúntale a Amazon", expresó Summer H. Howell en declaraciones a Variety durante su paso por el Newport Beach Film Festival, al ser preguntada sobre cuándo llegará la segunda tanda de episodios. "Me encantaría volver", añadió la actriz, admitiendo haber oído "algunas cosas". "Pero todavía no hay nada confirmado. Espero que tengamos noticias pronto. De verdad que lo espero", añadió.

Summer H. Howell says she’d “love to go back” for “Carrie” Season 2: “I hope we hear soon.”



📍 Newport Beach Film Festival pic.twitter.com/Te7IICLvHb — Variety (@Variety) October 18, 2026

En cuanto a la posibilidad de que, si la plataforma diese luz verde a una segunda entrega, esta contase con actores de la película de Brian De Palma como Sissy Spacek, Betty Buckley, John Travolta o PJ Soles, la intérprete se mostró cauta. "Creo que eso depende de ellos, la verdad", señaló, asegurando que, por su parte, le parece que "sería genial" y le "encantaría".

Aunque la primera temporada de Carrie no incluyó a ninguno de los citados intérpretes sí contó con la presencia de otros grandes nombres del género de terror. El creador de Chucky, Don Mancini y el creador de Hannibal, Bryan Fuller, aparecieron en la escena del baile de fin de curso, mientras que la estrella de Scream, Matthew Lillard, encarnaba al director del instituto.

EL POTENCIAL DE LOS CAMBIOS DE MIKE FLANAGAN

Si se está hablando sobre la posibilidad de una segunda entrega es porque la serie de Prime Video no termina exactamente igual que la novela de King, sino que Carrie sobrevive, dejando la puerta abierta a que su historia se siga explorando, así como la existencia de otras mujeres con el mismo poder.

"Mi prioridad siempre fue llegar hasta el último episodio de esta temporada, hacer justicia al personaje y a su arco narrativo, y mostrar la punta del iceberg de ese mundo más amplio", expuso Flanagan en una entrevista concedida a ScreenRant. "Sí que creo que hay un montón de potencial para más, sobre todo en los episodios 7 y 8, de las que me encantaría saber mucho más", agregó.