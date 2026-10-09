Mike Flanagan explica los cambios en Carrie y la compara con otra adaptación de Stephen King - PRIME VIDEO

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Prime Video Carrie, la serie de Mike Flanagan basada en la novela homónima de Stephen King. Pese a mantenerse fiel al material original en muchos aspectos, la ficción introduce también notables cambios, una decisión que el showrunner ha explicado, revelando en qué otra adaptación de King se inspiró.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Flanagan expuso que pensó en introducir cambios importantes respecto al libro "prácticamente desde el principio" del proyecto y apuntó a uno en concreto, la presencia de otras mujeres con poderes sobrenaturales.

"Fue una de las primeras cosas que, en cierto modo, incorporé a la presentación del proyecto (y también se lo comenté a Stephen King): el libro habla del legado de Carrie como parte de una especie de hermandad de mujeres dotadas que se remonta muy atrás en la historia", expresó el realizador, según recoge ComicBook.

"Pero ella [Carrie] nunca vive lo suficiente como para comprender que no está sola y para ver cuál es su lugar en ella", añadió Flanagan, señalando que, con la serie, existía "la oportunidad de desarrollar eso a fondo e incorporarlo a la historia". "Y eso fue una de las cosas que más me ilusionó desde el principio: que no se trataba solo de Carrie. Que pudiéramos ver realmente ese mundo", explicó.

FLANAGAN SE INSPIRÓ EN LA SERIE DE LA ZONA MUERTA

El responsable de títulos como La maldición de Hill House, Doctor Sueño y Misa de medianoche mencionó una adaptación de la obra de King como una de sus inspiraciones a la hora de abordar Carrie. "Estaba pensando mucho en cómo adaptaron La zona muerta para la televisión, algo que me pareció que estaba muy, muy, muy bien hecho", indicó.

La serie, protagonizada por Anthony Michael Hall partía de la premisa del libro, un profesor que, tras sufrir un accidente, empieza a tener visiones del futuro, pero ampliaba considerablemente la historia, algo a lo que también parece aspirar la ficción de Prime Video. "Es como si fuera un personaje que rebosa potencial... Vamos a explorar eso con ella. Vamos a adentrarnos en territorio desconocido", expuso Flanagan.

Carrie está protagonizada por Summer H. Howell y cuenta en su reparto con Samantha Sloyan, Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Josie Totah, Arthur Conti, Thalia Dudek, Amber Midthunder y Matthew Lillard, entre otros.