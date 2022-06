Stranger Things 4: Las teorías más locas sobre el padre de Once

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

Los siete nuevos episodios de la cuarta temporada de Stranger Things han añadido varias piezas al puzzle que compone el traumático pasado de Once (Eleven) sobre el que que todavía hay muchas incógnitas sin respuestas. Una de ellas precisamente está relacionada con quién puede ser el verdadero padre de la joven, cuyo origen puede que esté más ligado a Vecna, el villano de la nueva entrega, de lo que ya se pensaba.

Y es que, aunque la serie de los hermanos Duffer de momento no ha revelado quién es el verdadero padre de Once, a lo largo de las temporadas los fans han especulado con posibles candidatos. Uno de ellos llega de la mano de Mentes peligrosas (Suspicious Minds), la primera novela precuela de Stranger Things. Según esta publicación, el padre de Once es un hombre llamado Andrew Rich que salía con Terry Ives, la madre de Once en la serie como se revela en la segunda temporada, durante su participación en el proyecto MKUltra del Laboratorio de Hawkins y murió en la guerra de Vietnam. No obstante, como el libro no siempre coincide con la serie, es probable que este no sea el padre que los hermanos Duffer tengan en mente para Once.

Otro de los candidatos es alguien que la ficción siempre ha vinculado con el pasado de la joven, el doctor Brenner. Teniendo en cuenta que el personaje al que da vida Matthew Modine obliga a llamar tanto a Once como al resto de los sujetos de su experimento 'papá', esta opción parecería demasiado evidente pero no del todo descabellada. Sin embargo, algunos fans de la ficción sobrenatural tienen en mente otra mucho más truculenta aunque plausible teoría.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Como bien ya sabrán los fans que hayan llegado al final de la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things, después de que Henry Creel asesinara a su madre y hermana, culpando indirectamente a su padre Victor Creel por los crímenes, el Dr. Brenner le convierte en Uno, el primer sujeto de sus experimentos. Pero, al no poder controlar sus poderes, Brenner le implanta un chip que los neutraliza y le dota de una nueva identidad: Peter Ballard, el asistente del Laboratorio de Hawkins que más tarde se transformará en Vecna al quedar atrapado en el Upside Down por obra de Once.

En base a esto, lo que algunos fans contemplan es que el Dr. Brenner, a sabiendas de que no podía controlar a Henry Creel/Peter Ballard/Uno, utilizara su semen para concebir más niños con sus increíbles poderes a los que sí utilizar a sus anchas. De esta forma, como parte del proyecto MKUltra, Terry Ives, la madre de Once, podría haber sido inseminada artificialmente por el Dr. Brenner aprovechándose de la genética milagrosa de Henry Creel/Peter Ballard/Uno. "Este sitio y las personas que hay aquí no son lo que crees", le susurra el joven a Once cuando se acerca por segunda vez a ella en el Laboratorio.

GENÉTICA HEREDADA DE LOS ABUELOS

Algunos argumentos que sustentan esta teoría residen en la innegable conexión que guardan Once y Uno, el hecho de que él quisiera ayudarla a escapar del Laboratorio sin hacerla partícipe de la masacre y en la manera en la que ambos comparten la misma forma de 'activar' sus habilidades pensando en "algo que te entristezca y enfurezca", en las propias palabras del joven.

Aunque el pelo y ojos oscuros de Once jueguen en contra de esta teoría, sobre todo sabiendo que tanto su madre como Henry Creel/Peter Ballard/Uno son rubios de ojos claros, la niña podría haber heredado los genes de sus abuelos Victor y Virginia Creel que, como se ve en el flashback del episodios 4, comparten la apariencia morena de Once.

HOMENAJE AL "YO SOY TU PADRE" DE STAR WARS

Si Stranger Things ha sido fiel a algo a lo largo de sus, de momento, cuatro entregas, es a reflejar el espíritu de los años 80 de la manera más realista posible. De ahí que en cada temporada sean incesantes las referencias a los productos culturales de la época, como cuando en la tercera entrega los adolescentes se cuelan en un cine que está reproduciendo Regreso al futuro o el cameo en estos últimos capítulos de Robert Englund, icono del cine de terror ochentera por su interpretación como Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street.

Teniendo en cuenta que el 'plot twist' de Darth Vader en el Episodio V: El Imperio contraataca fue uno de los momentos más simbólicos del cine de los 80, replicar el momento "Luke, yo soy tu padre" con Once y Uno sería un impresionante homenaje. Como Anakin Skywalker, Henry Creel/Peter Ballard/Uno se ve corrompido por la oscuridad y se convierte en un temible villano (Darth Vader/Vecna). Y, de ser cierta esta teoría, Once compartiría con Luke el afán por buscar a su padre en un eterno debate entre el bien y el mal.

Para saber si finalmente Henry Creel/Peter Ballard/Uno/Vecna es el ansiado padre de Once, los fans de Stranger Things tendrán que esperar hasta el 1 de julio, fecha en la que Netflix estrenará los dos capítulos finales de la cuarta temporada.