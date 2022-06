El final de Stranger Things 4, explicado: ¿Quién perpetra la masacre del laboratorio de Hawkins?

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

No hay descanso para los vecinos de Hawkins. Netflix ya ha estrenado todos los capítulos de la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things, cuyo final ha dejado boquiabiertos a muchos de sus fans. La cuarta entrega da el pistoletazo de salida con una sangrienta matanza en el laboratorio del pueblo, pero... ¿quién está detrás de tan atroz masacre?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Stranger Things no sería Stranger Things sin asesinatos en extrañas y sobrenaturales circunstancias. En esta nueva entrega de la serie de los hermanos Duffer, tras la mayoría de las defunciones se encuentra Vecna, una mortífera bestia de forma humanoide que se alimenta de los traumas más oscuros de sus víctimas. Sin embargo, cuando Nancy Wheeler empieza a indagar el caso para el periódico escolar, da con otras pistas... que no van tan mal encaminadas.

Durante su investigación, la adolescente conoce a Victor Creel, interpretado por Robert Englund, el legendario actor que dio vida a Freddy Krueger en la saga Pesadilla en Elm Street, un supuesto asesino en serie internado en el psiquiátrico Pennhurst por acabar con la vida de su familia en 1959. Sin embargo, aunque el anciano sin ojos culpó al diablo de las defunciones alegando que el mal se había instalado en su nuevo domicilio de Hawkins, tras los crímenes estaba realmente su hijo, Henry Creel.

Si bien en el relato a Nancy Victor describe a su pequeño como 'demasiado sensible', no podía estar más alejado de la realidad. En contra de vivir un monótono estilo de vida con el que no estaba de acuerdo, con su llegada al nuevo hogar, Henry empezó a experimentar con sus poderes y a atormentar a toda su familia, quienes atribuyeron los acontecimientos a que la casa estaba endiablada.

"Los humanos son una plaga muy singular, que se multiplica y emponzoña nuestro mundo imponiendo su propia estructura. Una estructura profundamente antinatural. Donde los demás veían orden, yo veía una camisa de fuerza. Un mundo cruel y opresivo dictado por normas ficticias. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, vidas. Cada vida es una copia inferior de su predecesora", expresa Henry reflexionando acerca de lo insatisfecho que estaba con el camino que le tocaba seguir.

HENRY SE CONVIERTE EN UNO

A pesar de que el personaje de Englund creía muerta a toda su familia tras el secreto crimen de su hijo, Henry solo estaba en coma a causa del gran sobreesfuerzo que había hecho con sus poderes para matar a su madre y hermana. En el hospital conoce al Dr. Martin Brenner y es así como se convierte en Uno, el primer sujeto con el que comenzó el programa de experimentos del Laboratorio de Hawkins al que más tarde se unió Once.

"Cuando desperté del coma, estaba al cuidado de un doctor. El mismo doctor que quería evitar. El doctor Martin Brenner. Pero la verdad... es que no solo quería estudiarme. Quería algo más. Quería el control", revive Uno.

Sin embargo, al no poder controlar los enormes habilidades Henry, el Dr. Brenner terminó por insertarle un chip en el cuello que paralizaba sus poderes y le retuvo igualmente en el laboratorio como asistente bajo una nueva identidad: Peter Ballard. Durante el entrenamiento de Once en el centro, Henry Creel/Uno/Peter Ballard se gana su confianza y, cuando la ayuda a escapar de allí, ella en agradecimiento le libera del chip.

Con sus habilidades sobrenaturales de vuelta, Uno comienza con su venganza: la masacre del laboratorio de Hawkins. Cuando Once descubre el reguero de víctimas que se ha cobrado su falso amigo, se enfrenta a él. Es en ese momento en el que, al atestarle un fortísimo golpe con sus poderes telequinéticos, abre un portal hacia el Upside Down en el que Henry Creel/Uno/Peter Ballard queda atrapado. Invadido completamente por la oscuridad, el chico de poderes sobrenaturales se corrompe del todo transformándose en el terrible monstruo al que los protagonistas se refieren como Vecna. Además de alimentarse de los episodios más traumáticos de sus víctimas, esta mortífera bestia tiene además el poder de abrir un portal con cada muerte que se cobra.

"Si el demogorgon era su soldado raso, Vecna es su general de alto rango. Un general capaz de abrir portales", apuntala Dustin cuando los adolescentes empiezan a establecer vínculos entre las víctimas de Vecna y los nuevos portales que se están abriendo en Hawkins.

Para saber si los protagonistas podrán hacerle frente a esta peligrosa amenaza, los fans de Stranger Things tendrán que esperar hasta el 1 de julio, fecha en la que se estrenarán en Netflix los dos últimos capítulos de la temporada 4.