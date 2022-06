Los creadores de Stranger Things avisan que la temporada 4 terminará con muertos: "Todos están en peligro"

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de Stranger Things culminará con su Volumen 2, cuyas entregas llegarán a Netflix el 1 de julio. Matt y Ross Duffer, creadores de la ficción, han advertido que en la nueva tanda de episodios algunos de los personajes favoritos de los fans podrían morir.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En una entrevista con Variety a los hermanos Duffer les preguntaron si habría bajas importantes en el Volumen 2. "Realmente no quiero decirlo, pero yo me preocuparía por que los personajes entraran en el Volumen 2, seguro. Espero que ese sea el sentido, porque es una temporada más oscura y los niños ya no son niños. Así que todos están en peligro. Y hay una especie de sentimiento siniestro de que las cosas podrían no ir bien. Ahora, que sea así o no, lo tendréis que ver", revelaron.

El Volumen 1 ya se ha cobrado varias víctimas: Vecna ha matado a Chrissy Cunningham (Grace Van Dien), Fred Benson (Logan Riley Bruner) y Patrick McKinney (Myles Truitt). Además, en el último capítulo estrenado hasta la fecha, Nancy (Natalia Dyer) cayó en su maldición y el Volumen 2 tendrá que desvelar su destino.

Además, en la misma entrevista los creadores dieron algunas pistas sobre la temporada 5, que será la última entrega. La publicación preguntó a los Duffer por qué el tiempo parece haberse detenido en el Mundo del Revés el día que Will fue atrapado por el Demogorgon.

"Esa es una muy buena pregunta. Esa es en realidad una de las pocas preguntas que hemos planteado esta temporada que no se responderá en el Volumen 2. Estamos preparando el escenario para algunas revelaciones importantes en nuestra última temporada", dejaron caer.