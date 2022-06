Stranger Things 4: ¿Es Once más poderosa que Vecna?

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Vecna, el último enemigo hasta la fecha de Max, Lucas, Dustin y compañía, asola Hawkins en los siete nuevos episodios de la cuarta temporada de Stranger Things. Con la capacidad de alimentarse de los traumas más oscuros de sus víctimas, este monstruo de apariencia humanoide tiene en vilo a los fans de la ficción de Netflix... ¿Será Once capaz de derrotarle?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En esta entrega, Once se enfrenta a una nueva vida en Lenora Hills sin sus poderes telequinéticos y telepáticos, los cuales perdió al final de la tercera temporada tras la mordedura del Azotamentes (Mind Flayer). Es por ello que, para derrotar a Vecna, el Dr. Owens convence a la adolescente de participar en el Proyecto Nina, un programa tras el que se encuentra también el Dr. Brenner para, no solo traer de vuelta las habilidades de Once, sino potenciarlas aún más.

De esta forma, Once retrocede en el tiempo a los recuerdos olvidados de su infancia y descubre que, de entre todos los sujetos que la acompañaron en los cruentos experimentos del Laboratorio de Hawkins, ella era la más poderosa. Cuando el Dr. Brenner propone un juego en el que los sujetos deben derrotarse de uno en uno sacándose telequinéticamente a la fuerza de un círculo pintado en el suelo, Once consigue vencer a Dos, que ya había ganado al resto de sus compañeros, simbolizando la superioridad de la pequeña frente al grupo.

De hecho, la clave para demostrar su supremacía se la da Peter Ballard/Henry Creel/Uno, quien alienta a la pequeña a buscar en su memoria momentos que la hagan sentir "triste y enfadada" para sacar a relucir su máximo potencial. Unos días más tarde, Once se ve obligada a poner en práctica este valioso truco de nuevo cuando se entera de que su 'amigo' es el responsable de la sangrienta masacre en el Laboratorio.

Cuando Peter Ballard/Henry Creel/Uno le pide que se una a él, la pequeña se niega y comienzan una brutal pelea que termina cuando Once le atesta un golpe tan fuerte que abre un portal al Upside Down en el que su contrincante se queda atrapado. Allí, Peter Ballard/Henry Creel/Uno abraza la oscuridad por completo y se transforma en Vecna.

¿UNA ELEVEN MÁS PODEROSA?

Teniendo esto en cuenta, lo lógico es pensar que, si una Once de 12 años fue capaz de derrotar a Peter Ballard/Henry Creel/Uno, también debería poder hacerle morder el polvo en su nueva forma sobrenatural. No obstante, con su transformación completa en Vecna y su estancia en el Upside Down, el joven ha adquirido nuevos poderes, como la capacidad de poseer cuerpos o de abrir portales con cada asesinato que perpetra. Tampoco hay que olvidar que, tras terminar el Proyecto Nina, los poderes de Once deberían volver en los siguientes episodios con más potencia, ya que esa fue la promesa que el Dr. Owens le hizo a la adolescente.

Sin embargo, aunque entre Peter Ballard/Henry Creel/Uno/Vecna y Once hay muchas similitudes, el 'interruptor' que enciende sus poderes podría ser diferente. Si bien el exasistente en el Laboratorio de Hawkins aconsejó a la pequeña que recordara momentos que la entristecieran y enfadaran para sacar a relucir sus habilidades, cuando Once y él se enfrentan, el último recuerdo en el que la joven piensa es en el de su madre diciéndole que la quiere.

Esto podría indicar que no solo sentimientos negativos como el miedo y la ira pueden potenciar sus poderes, sino también los alegres y además explicaría por qué con cada temporada Once se ha ido haciendo más fuerte. Luego, de igual forma que Max fue capaz de escapar de la maldición de Vecna mediante la música y los recuerdos positivos de sus amigos que afloraron de ella, esta podría ser también la clave para que Once desarrolle por completo sus habilidades al contrario que Vecna, que ha sido invadido por la oscuridad del Upside Down y se alimenta del trauma y del dolor.

Sin embargo, para saber si finalmente Once será capaz de derrotar a Vecna, los fans de Stranger Things deberán esperar al 1 de julio, fecha en la que se estrenan los dos últimos episodios de la cuarta temporada.