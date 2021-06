Así inspiró Seven a Expediente Warren: Obligado por el demonio (The Conjuring 3)

Así inspiró Seven a Expediente Warren: Obligado por el demonio (The Conjuring 3) - WARNER BROS/NEW LINE CINEMA

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

En Expediente Warren 3: Obligado por el demonio, Ed y Lorraine se enfrentan a uno de sus casos más complicados, y a la vez escalofriantemente real, al tratar de defender a un joven acusado de asesinato que ha alegado en el juicio estar bajo posesión demoníaca. Una historia que mezcla lo paranormal con la psicopatía, y que tiene fuertes inspiraciones en Seven de David Fincher.

Seven, protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman -y con Kevin Spacey como el asesino de los pecados capitales- es una de los thrillers de referencia para cualquier película de asesinos, ya que reescribió el género negro en sí mismo.

En un nuevo video promocional de Expediente Warren 3, el director Michael Chaves ha asegurado que el trabajo de Fincher ha sido una de las grandes inspiraciones de Obligado por el demonio, el nuevo caso al que se enfrentan los personajes de Vera Farmiga y Patrick Wilson.

"Una de las cosas de las que hablé desde un principio con James Wan fue que Seven es una de nuestras películas favoritas", explica Chaves en el video. "Ha sido uno de los puntos de referencia en el desarrollo del filme", asegura.

El cineasta también promete que Obligado por el demonio "tiene todos los sustos y el terror que esperarías en una película de la franquicia The Conjuring, pero se desarrollan en contra de todo el misterio. Y es un enigma que está ligado a todo lo que trata el universo Expediente Warren".

Y Seven no ha sido la única película que ha dejado su huella en The Conjuring 3, porque en el video Chaves también adelanta que hay algunas referencias "descaradas" a Pesadilla en Elm Street 4 -la primera película de Freddy Krueger que vio el director de joven- y también rinde homenaje a la icónica El exorcista.