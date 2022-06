¿Quién interpreta a la joven Eleven en Stranger Things 4?

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Con la primera parte de la cuarta temporada de 'Stranger Things' estrenada, y arrasando entre los abonados de Netflix, llega el momento de analizar más a fondo los detalles más impactantes de los nuevos episodios, como la irrupción de una versión más joven de Eleven (Once). Teniendo en cuenta la edad actual de Millie Bobby Brown, 18 años, surge la pregunta de quién es la actriz que encarna a la pequeña con superpoderes.

Han sido unas imágenes inéditas del rodaje de la cuarta temporada las que han revelado quién está detrás de la pequeña Eleven, en la que aparece Millie Bobby Brown aconsejando a la actriz que interpreta a versión niña del personaje, Martie Blair.

La jovencísima intérprete encarna a Eleven en los flashbacks o simulaciones de cuatro episodios. Su paso por 'Stranger Things' es su impulso como talento infantil, pues su anterior trabajo reconocido en televisión fueron apariciones esporádicas en el serial 'The Young and the Restless'.

La irrupción de una Once más joven ha sorprendido, debido al increíble parecido con Brown. Aunque Blair guarda cierto parecido con Brown, lo cierto es que esto tiene truco digital. Para que esas escenas rememoren a una Eleven cercana a la de la primera temporada, lo que se hizo fue superponer el rostro de Brown, rejuvenecido. Con lo cual, aunque el cuerpo que aparezca en la pantalla sea el de Blair, el rostro sí que pertenece a la actriz protagonista de 'Enola Holmes'.

Eso sí, la imagen tras las cámaras de ambas intperetes ofrece un momento dulce del rodaje, como también muestra el compromiso de Brown con Once. Aunque la actriz se perfila como una de las figuras más prometedoras de la nueva generación de actores, eso no quita que busque cuidar al máximo el personaje que la impulsó definitivamente en Hollywood.

Con la primera parte de la cuarta temporada arrasando en Netflix, los fans esperan con ansias la llegada de los capítulos restantes, cuyo segundo volumen se estrenará en la plataforma el 1 de julio.