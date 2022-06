Stranger Things 4: ¿Secuestró Vecna a Will en la temporada 1?

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de Stranger Things ha presentado a Vecna, un nuevo y temible villano recién salido del Upside Down que se alimenta de los traumas más oscuros de sus víctimas. Sin embargo, es posible que esta mortífera criatura humanoide lleve acechando Hawkins desde mucho antes e incluso fuera quien secuestrara a Will Byers en la primera entrega.

Como bien ya sabrán los fans de la ficción sobrenatural de Netflix, en el primero de los episodios de la serie, Will Byers desaparece después de una noche jugando a Dragones y Mazmorras con su pandilla. Más tarde, los protagonistas descubren que el personaje interpretado por Noah Schnapp está atrapado en el Upside Down, una terrorífica realidad paralela al mundo real en la que el Azotamentes (Mind Flayer) tiene el control.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El final del séptimo episodio de la cuarta temporada revela que, tras descubrir que Henry Creel/Uno/Peter Ballard está detrás de la masacre en el Laboratorio de Hawkins, Once se enfrenta a él y abre un portal hacia el Upside Down donde el joven se convierte en Vecna. Teniendo esto en mente, el oscuro monstruo y Will convivieron en el Upside Down al mismo tiempo.

Si Dustin está en lo cierto y "el Demogorgon era el soldado raso del Azotamentes y Vecna es su general de alto rango, un general de alto rango capaz de abrir portales", esto colocaría a la criatura a la que da vida Jamie Campbell Bower en el primer puesto de sospechosos por la desaparición de Will.

POR QUIÉN DOBLAN LAS CAMPANAS

Cada vez que Vecna está a punto de poseer a una de sus víctimas, estas escuchan las campanadas del antiguo reloj de la Manisón Creel, el hogar de la infancia que corrompió al villano en su forma humana. Curiosamente, es el mismo sonido que Will escucha cuando, volviendo a casa, percibe una presencia extraña y se cae por una colina con la bicicleta.

Aunque en un primer momento podría pensarse que un Demogorgon había arrastrado a Will al Upside Down, la sombra que el niño ve tiene una forma más humana. Además, tras lo comprobado en cuatro temporadas, los Demogorgons son violentas criaturas que dan caza y se alimentan de sus víctimas, luego de haber encontrado a Will lo hubieran devorado.

Esta no es la única vez que un personaje de Stranger Things escucha el reloj antes de la cuarta entrega. Y es que, cuando Billy Hargrove estrella su coche y acude a una cabina telefónica a pedir auxilio, momentos antes de conocer al Azotamentes, unas campanadas similares a las del reloj de Vecna doblan.

VECNA, PRESENTE DESDE EL INICIO

Según los hermanos Duffer, showrunners de la ficción, Vecna siempre estuvo en su mente, incluso si les ha llevado "algo más de tiempo llegar a contar su historia", como confesaron en una entrevista con Tudum.

De hecho, cuando Stranger Things estaba en las primeras fases de desarrollo, el dúo escribió una Biblia sobre la serie que contenía un documento de 25 páginas desglosando la historia completa y mitología del Upside Down en la que se detallaba el origen de Vecna.

Para saber si Vecna se encontraba tras el secuestro de Will y si volverá a atacara al adolescente de nuevo, los fans deberán esperar hasta el 1 de julio, fecha en la que los dos últimos episodios de la curta temporada de Stranger Things aterrizan en Netflix.