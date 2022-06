Stranger Things 4 revela cómo SPOILER se transforma en Vecna

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Max, Dustin, Lucas y compañía se enfrentan en los siete nuevos capítulos de la cuarta temporada de Stranger Things a Vecna, un monstruo humanoide que se alimenta de los traumas más oscuros de sus víctimas. Si bien el aspecto terrorífico de la mortífera criatura puede hacer pensar al espectador que para su creación la ficción sobrenatural ha echado mano de CGI, en realidad todo es obra de un sinfín de prótesis y maquillaje.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Las cuentas oficiales de Stranger Things en Twitter e Instagram han publicado un vídeo time-lapse, o a cámara rápida, de la increíble transformación de Jamie Campbell Bower en Vecna a manos del departamento de maquillaje de la ficción de Netflix.

El equipo está liderado por Barrie Gower, consolidada diseñadora de maquillaje protésico a quien Juego de Tronos le debe el aspecto del Rey de la Noche y sus esbirros, los caminantes blancos.

can't talk rn, i'm becoming vecna.

[brought to life by barrie gower] pic.twitter.com/1EYf7wcjIy — Stranger Things (@Stranger_Things) June 15, 2022

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Gower ha revelado que la transformación les llevaba a ella y a su equipo alrededor de siete horas y media. Igualmente, desmaquillar y retirarle todas las prótesis a Campbell Bower al final de cada día de rodaje tenía una duración adicional de una hora.

La cuenta personal en Instagram de la diseñadora contiene más vídeos y fotografías de las transformaciones de otros personajes de Stranger Things además de Vecna. Es el caso de las cicatrices en los ojos de Víctor Creel, el personaje de Robert Englund (Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street), las heridas y moretones de Hopper o el terrorífico aspecto 'post-posesión' de Chrissy Cunningham, primera víctima del nuevo monstruoso villano recién salido del Upside Down.

No obstante, el imponente maquillaje y prótesis que componen a Vecna vuelven irreconocible al actor tras ellas. Y es que, la primera vez que los fans de Stranger Things vieron en pantalla a Campbell Bower fue en el papel de Peter Ballard, el misterioso e inocente asistente del Laboratorio de Hawkins que acompaña y aconseja a Once.

Y no es hasta el último capítulo de la primera parte que se revela que tras este personaje está Henry Creel/Uno, el primer sujeto de los experimentos del Doctor Brenner, que finalmente se convertirá en Vecna tras ser arrastrado al Upside Down por Once.

Los dos episodios restantes de la cuarta entrega de Stranger Things llegarán a Netflix el próximo 1 de julio.