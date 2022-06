Stranger Things 4: Netflix confirma el crimen real que inspiró el personaje de Eddie Munson

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de Stranger Things ha contado con la incorporación de Joseph Quinn en el rol de Eddie Munson. El joven es líder del Club Fuego Infernal, un grupo de jóvenes amigos que se reúnen para jugar a Dragones y Mazmorras, el popular juego de rol. El adolescente se convierte en el principal sospechoso de la muerte de la animadora Chrissy Cunningham y, a medida que avanza la temporada, la caza de Eddie va ganando adeptos y su presencia enfurece a la comunidad. Su historia está basada parcialmente en un hecho real que puso de manifiesto el terror que existía en Estados Unidos en los 80 al satanismo, un movimiento conocido como 'pánico satánico'.

Un tuit de la cuenta oficial Netflix Geek confirmó que el personaje de Eddie se inspiró específicamente en la historia real de Damien Echols, también conocido como uno de los tres de West Memphis, a raíz de que los hermanos Duffer vieran el documental Paradise Lost: Asesinato en Robin Hood Hills.

STRANGER THINGS 4's Hellfire Club storyline -- and especially the character Eddie Munson -- were inspired by the documentary series PARADISE LOST.



Eddie is loosely modeled after writer and artist Damien Echols, who was a member of the West Memphis Three. pic.twitter.com/nyUnvZ5B8x