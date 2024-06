El showrunner de La Casa del Dragón explica el final del 2x01

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

La esperada segunda temporada de La Casa del Dragón ya ha aterrizado en Max con su primer episodio. La historia, que tiene lugar 200 años antes de los eventos relatados en Juego de tronos, se basa en otro libro del creador de la saga Canción de Hielo y Fuego, George R.R.Martin, Fuego y Sangre. Y como adaptación, es prácticamente inevitable que la serie difiera de la novela en algunos detalles. Algo que se ha hecho patente con un importante cambio en la secuencia final del primer capítulo, un pasaje clave que se ha dulcificado respecto a los libros.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Esta segunda entrega de La Casa del Dragón relatará la guerra civil entre los Targaryen conocida como Danza de Dragones, que enfrenta a los partidarios de Rhaenyra (Los Negros) y a los de Aegon II (Los Verdes). Y si bien, en el desenlace de la anterior temporada ambos bandos se resistían a iniciar un ataque, dos muertes serán claves para precipitar los acontecimientos.

La primera de ellas, la del hijo menor de Rhaenyra, Lucerys Velaryon a manos del hijo menor de Alicent, Aemond Targaryen, que ya marcó los compases finales de la temporada 1. Y la segunda ha llegado con el primer episodio de la temporada 2, en el que dos hombres contratados por Daemon matan a sangre fría al primogénito de Aegon.

Mientras que en la novela original están presentes los tres hijos de Aegon y Helaena (Jaehaerys y Jaehaera, de seis años y Maelor, de dos) y los asesinos, conocidos con los sobrenombres de Sangre y Queso, obligan a la reina a elegir entre sus dos hijos varones: Jaehaerys y Maelor. "Ojo por ojo, hijo por hijo. Solo queremos a uno, para igualar las cosas. Al resto no os tocaremos un pelo de vuestras cabecitas. ¿A cuál preferís perder, alteza?", dice Queso en el libro De Martin donde Sangre termina decapitando a Jaehaerys, el heredero al trono al que la monarca quería salvar.

"Por extraño que parezca, el cazador de ratas y el carnicero mantuvieron su palabra. No hirieron de ninguna otra manera a la reina Helaena ni a sus hijos restantes; simplemente se fugaron con la cabeza del príncipe", concluye el relato de Martin.

En cambio, en la serie la madre tan solo debe señalar cuál de las dos figuras durmientes es el niño, ya que la otra es una niña, la hermana gemela de Jaehaerys.

La recreación en pantalla del infanticidio, que además se evita mostrar en pantalla, ha quedado según los fans algo descafeinada respecto al relato de los libros y muy lejos de la crueldad que mostraron algunos de los pasajes más recordados de la serie original, Juego de Tronos, como la violación de Sansa, la muerte de Ned Stark o la infame Boda Roja. Ante la polémica, Ryan Condal, el showrunner de la serie, ha querido defender estos cambios respecto al material original.

"Muy simple, Maelor ni siquiera ha nacido en la historia", explica Condal, en una entrevista concedida a TVLine al ser interrogado por el cambio en la elección de la reina. "Tuvimos que comprimir el tiempo en la primera temporada para no tener que cambiar el reparto de todos los personajes. Fuimos cambiando a los niños, por así decirlo, a medida que avanzábamos, y en parte eso significaba que los hijos de Aegon y Helaena eran más jóvenes, al igual que los hijos de Daemon y Rhaenyra son más jóvenes al final de esto, porque no pasó tanto tiempo después de sus matrimonios para dar tiempo a que todos estos niños crecieran", argumenta.

ASÍ ES MÁS DESGARRADOR PARA HELAENA

Así, aunque en el momento en que ocurre el infame asesinato en la novela, Helaena tiene dos hijos y una hija, en la ficción de Max solo tiene a Jaehaerys y Jaehaera. Queriendo matar a un varón para cumplir el requerimiento de Daemon de "un hijo por un hijo" (si bien en principio este se refería a Aemond Targaryen y no a cualquier vástago), en la serie no hay elección posible pero la implicación de la reina es similar, ya que los asesinos no distinguen a los hermanos y piden a la madre que señale al niño.

"Quería que fuera una experiencia muy visceral la que le ocurriera a Helaena, que creo que mucha gente diría que es la persona más inocente de ambos bandos de este conflicto y que se encuentra en medio del fuego cruzado de esta especie de golpe y contragolpe que se está produciendo entre los bandos", declara Condal.

De hecho, para la actriz que da vida a Helaena, Phia Saban, esta modificación en la trama resulta "incluso más desgarradora" que lo relatado en la novela. "Creo que ella realmente sintió que no tenía opción porque creo que lo que está en juego es mucho", explica en declaraciones a Variety. "Cuando él le dice: 'Me dices la verdad, o voy a hacer cosas terribles a tus hijos', ella le cree. Ella está como, no puedo estropear esto, tengo que ser completamente honesta. Y creo que en realidad es más desgarrador que ella sea honesta", opina la intérprete.

LOS CAMIBIOS EN DAEMON TARGARYEN

Por otro lado, mientras que en el libro las intenciones de Daemon son claras -"Ojo por ojo, hijo por hijo. Lucerys será vengado", dice en un mensaje que envía desde su puesto en Harrenhal- dando a entender que cualquier hijo de Aegon II servirá para vengar a Lucerys.

En cambio, en la serie Daemon quiere específicamente la muerte de Aemond para matar al asesino del pequeño Luke. "Un solo ojo y pelo plateado. Fácil de encontrar. Pero es un buen luchador, id con mucho cuidado", ordena el personaje de Matt Smith. "De acuerdo. ¿Y si no lo encontramos?", responde Queso. Es entonces cuando la serie decide no mostrar la respuesta de Daemon, que se queda mirando con su cara de póker.

Interrogado por este cambio, Condal confiesa que le encanta el relato en el libro pero que el de la novela es un "Daemon diferente" al representado en pantalla.

"Mira, él es capaz de algunas cosas bastante malas, pero el momento en el libro es tan abiertamente cruel", observa el showrunner. "Creo que ayuda a matizar el momento y lo deja más a la interpretación de un público que está tratando de averiguar qué lado van a tomar en todo este conflicto", valora, defendiendo el cambio.

No es la primera vez que la serie dulcifica o deja en el aire las intenciones de uno de sus personajes, algo parecido ocurrió al final del la primera temporada, cuando dejaba claro que Aemond no quiso matar a Lucerys con su ataque... aunque Vhagar era cinco veces mayor que su dragón rival.