La casa del dragón: Matt Smith corrige a una periodista por referirse a Emma D'Arcy como "ella" en lugar de "elle"

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

Emma D'Arcy reveló ya hace meses públicamente su condición como persona no binaria. Durante una reciente entrevista con motivo del estreno de la segunda temporada de La Casa del Dragón, que llegará a Max este 17 de junio, una periodista utilizó mal sus pronombres y se refirió a la estrella como mujer, un desliz que corrigió su compañero de reparto, Matt Smith.

La reportera se acercó a hablar con Smith y dijo que anteriormente había charlado con D'Arcy, asegurando que "ella le había dado todo el mérito" a su compañero por una secuencia del capítulo final de la primera temporada de la precuela de Juego de tronos.

"No puedo atribuirme el mérito, pero tengo que decir, ¿no es elle brillante? Elle es absolutamente brillante y os espera un verdadero deleite con Emma este año. Creo que Emma ha hecho una actuación realmente genial", matizó el actor, corrigiendo a la periodista.

Matt correcting Sue on Emma's pronouns OH MY HEART 😭 pic.twitter.com/G6kBssjIG2 — gee 🗡 (@uncledaddyism) June 10, 2024

En una entrevista con E! News, D'Arcy confesó que, al inicio de su carrera, sintió la necesidad de presentarse como mujer para poder triunfar en la industria. "No era sostenible y dejé de fingir. Y, curiosamente, en ese momento me nominaron a mejor actriz para los Globos de Oro, lo cual es maravillosamente irónico. Esto implica que el espacio para las personas trans y las personas no conformes con su género es cada vez más grande", declaró.

"La ropa, para la mayoría de las personas, es fundamental para determinar quiénes son y cómo se expresan. Pero para las personas trans o de género fluido, la ropa juega un papel aún más fundamental. Soy una persona que se presenta como transmasculina y, en términos generales, mi instinto es usar formas rígidas", comentó en otra entrevista con Highsnobiety.

Tal como D'Arcy compartió con la revista Interview, La casa del dragón fue el primer trabajo en el que tuvieron en cuenta su identidad no binaria.

"Parte de eso se debió a que HBO me preguntó qué pronombres uso. La razón por la que es importante es que hubo un momento, al principio de mi carrera, en el que realmente me preocupaba que no fuera posible ser actor si no eras una persona cisgénero", relató la estrella, que encarna a Rhaenyra Targaryen en el spin-off de Juego de tronos.

La segunda temporada de La Casa de Dragón estará compuesta de ocho capítulos que se lanzarán semanalmente en Max desde este lunes 17 de junio hasta el 5 de agosto.

Además de D'Arcy como Rhaenrya Targaryen y Smith como Daemon Targaryen, el reparto central de la serie lo componen Cooke como Alicent Hightower, Rhys Ifans como Otto Hightower, Steve Toussaint como Corlys Velaryon, Sonoya Mizuno como Mysaria, Ewan Mitchell como Aemond Targaryen, Eve Best como Rhaenys Targaryen, Tom Glynn-Carney como Aegon II, Harry Collett como Jacaerys Velaryon, Matthew Needham como Larys Strong, Phia Saban como Helaena Targaryen, Bethany Antonia como Baela Targaryen, Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen y Fabien Frankel como Ser Criston Cole.