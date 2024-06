Primeras críticas de La Casa del Dragón temporada 2: "Más grande y sangrienta"

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

El 17 de junio (la noche del 16 en América Latina) se estrena en HBO y en la plataforma Max la segunda temporada de La Casa del Dragón. Los fans del universo de George R.R. Martin regresarán al fin a Poniente para descubrir cómo continúa la historia de la Danza de los Dragones, esa guerra civil en el seno de la familia Targaryen por hacerse con el Trono de Hierro.

Las críticas de los primeros episodios ya han salido a la luz y, al igual que ocurrió con la primera temporada, parece que la serie ha vuelto a convencer a los expertos. La mayoría apuntan a una temporada más tensa y dramática en la que se verán los primeros compases de la guerra que asolará los Siete Reinos durante años.

"Una mejora segura y elegante con respecto a la primera temporada, habiéndose adaptado a su reparto, personajes y época", celebra la crítica de Empire Magazine. "En su segunda temporada, La Casa del Dragón sigue siendo una mezcla de espectáculo impresionante, algunas actuaciones excelentes y una gran cantidad de personajes e historias intercambiables", indica por su parte Alan Sepinwall, de Rolling Stone.

"Un regreso más grande y sangriento que podría eclipsar a Juego de Tronos", se aventuran incluso desde Collider. "La segunda temporada de La Casa del Dragón está llena de miradas, intrigas y provocaciones", sugieren en Independent Arts. "La fórmula de Juego de Tronos no es nueva, pero sigue siendo efectiva", exponen en TV Guide.

"He visto los dos primeros episodios de La Casa del Dragón temporada 2. Con toda la configuración (necesaria) de la temporada 1 eliminada, esta temporada ya se siente mucho más ajustada y centrada en los personajes debido a la influencia de la guerra sobre el Equipo Negro y el Equipo Verde. La dramática tensión se siente más intensa que nunca a medida que sus ataques estratégicos entre sí generan devastadoras consecuencias personales y políticas. Va a ser una temporada oscura, física y psicológicamente violenta. Así que, naturalmente, no podría estar más feliz de estar de vuelta en el mundo de Poniente", lo resume Matt Neglia, de Next Best Picture.

"Vistos los dos primeros episodios de La Casa del Dragón temporada 2, la serie regresa con lo mejor del drama político y palaciego de Poniente. La guerra y la acción a gran escala no terminan de estallar, centrándose por ahora en la tensión entre sus personajes. Deseando ver más", expresa Gonzalo Franco, de Europa Press.

"La temporada 2 no solo mantendrá a los espectadores alerta, sino que también los dejará asombrados", dice Meghan O’Keefe, de Decider. "Los dos primeros episodios de House of the Dragon ponen el dolor en primer plano y exploran cómo puede hacer descender un reino al caos a un ritmo vertiginoso", reseña Hannah Cowton, de Tech Advisor.

"Basándome en cuatro episodios, la segunda temporada de La Casa del Dragón se siente más centrada y firme que la primera mientras los bandos se preparan para la guerra civil. Aunque aún no es la serie que fue Juego de Tronos, estas horas son jodidamente buenas", manifiesta Brian Lowry, de la CNN.

"La Casa del Dragón va a por todas con su temporada 2. La serie fantástica de HBO regresa con unos impresionantes episodios tan trágicos como sombríos", aseguran en Espinof. "La segunda temporada de La Casa del Dragón tiene más asesinatos y sexo, pero desperdicia a Matt Smith", se lamentan, sin embargo, en New York Post.

