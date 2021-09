¿Es Robert Downey Jr Tony Stark (Iron Man) En What If 1X06?

¿Es Robert Downey Jr Tony Stark (Iron Man) En What If 1X06? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

El sexto capítulo de What If...? (¿Qué pasaría si...?) se ha remontado al inicio del Universo Cinematográfico Marvel, al primer Iron Man, la película con la que arrancó todo. Así, esta nueva entrega de la serie de animación estrenada por Disney+ explora qué hubiera ocurrido si Tony Stark nunca hubiera sido secuestrado en Afganistán y, por tanto, nunca se hubiera transformado en Iron Man.

Un capítulo que ha contado con el regreso de personajes emblemáticos de aquella película como Pepper Pots, Happy Hogan, Rhodey o Jarvis y que también ha traído de vuelta a uno de los villanos de Marvel más apreciados por los fans: Killmonger.

El personaje interpretado por Michael B. Jordan es quien salva a Tony Stark se ser capturado por la organización de los Diez anillos dando lugar a una interesante variante en la que el mundo nunca conocerá a Iron Man, el héroe que se sacrificó para acabar con Thanos en Vengadores: Endgame.

Pero si bien hay personajes que sí vuelven a estar interpretados por los actores que les dieron vida en el UCM, el caso de Don Cheadle (Rhodey), Paul Bettany (Jarvis), Jon Favreau (Happy) o el propio Killmonger (Michael B. Jordan), en el caso de Tony Stark no es Robert Downey Jr. quien le pone voz.

Como ya ocurrió en el tercer capítulo, el Tony Stark de What If... no cuenta con la voz de Robert Downey Jr. y su testigo lo toma el actor de doblaje Mike Wingert. Lo mismo ocurrió ya con otras de las estrellas principales del UCM como Scarlett Johannson, Tom Holland o Chris Evans, cuyos personajes son doblados por otros actores.

Aunque tanto las ausencias de Downey Jr., Evans, Holland o Johansson estaban previstas desde hace ya meses, en el caso de la actriz su sustitución ha tomado una nueva dimensión tras su guerra judicial con Disney por el estreno de Viuda Negra simultáneamente en cines y Disney+.

El que sí vuelve a poner voz a su personaje, por tercer capítulo en la serie, es Chadwick Boseman que pone voz a T'Challa en What If..., su último trabajo antes de fallecer a causa de un cáncer el verano del pasado año.