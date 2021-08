What if 1x03: ¿Quién sustituye a Scarlett Johansson y Robert Downey Jr. como Iron Man y Viuda Negra?

Viuda Negra y Tony Stark en What if...?

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

El tercer episodio de ¿Qué pasaría si...? (What If...?) ha traído de vuelta a un buen montón de personajes del Universo Cinematográfico Marvel: Nick Furia, Hulk, Thor, Loki, Iron Man, Viuda Negra... Sin embargo dos de los actores principales de la franquicia no han regresado para prestar su voz a sus respectivos personajes.

Es el caso de Tony Stark y Natasha Romanoff, que en esta ocasión no cuentan con las voces de Robert Downey Jr. ni de Scarlett Johansson en su versión original. Los encargados de sustituirles han sido los actores de voz Mike Wingert y Lake Bell.

Aunque tanto las ausencias de Downey Jr. como de Johansson estaban previstas desde hace ya meses, en el caso de la actriz su sustitución ha tomado una nueva dimensión tras su guerra judicial con Disney por el estreno de Viuda Negra simultáneamente en cines y Disney+.

Para Wingert, esta es la segunda ocasión en la que interpreta a Stark, ya que el actor fue el responsable de dar voz al superhéroe en la última serie de animación de Spider-Man. Por su parte, Bell ha interpretado a villanas tanto de Marvel como de DC. En Spider-Man: un nuevo universo fue la responsable de dar vida a Vanessa Fisk, mientras que en la serie de animación de Harley Quinn da voz a Hiedra Venenosa.

En una entrevista realizada por Uproxx, el director de la serie, Ryan Andrews, ha hablado sobre aquellos actores que no han regresado para What If...?, ya que otros, como Mark Ruffalo (Hulk), Tom Hiddleston (Loki), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Michael Douglas (Henry Pym), Jeremy Renner (Ojo de Halcón) o Clark Gregg (Phil Coulson) si que han retomado sus papeles en el tercer capítulo.

"Toda esta gente tiene un gran talento y mucho trabajo", ha comenzado explicando el realizador. "Supusimos que probablemente no podrían conseguir a todo el mundo, simplemente porque cuadrar agendas es muy complicado", ha añadido Andrews.

Aunque la explicación del realizador apunta simplemente a una dificultad logística y en ningún momento se mencionan las desavenencias entre Johansson y el estudio con motivo de la recaudación de Viuda Negra, Dave Bautista, quien da vida a Drax, ha declarado que nadie en Marvel se ha puesto en contacto con él para interpretar a su personaje en Guardianes de la Galaxia, algo que Marvel se apresuró a negar más tarde.