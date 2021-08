Scarlett Johansson no pondrá voz a Viuda Negra en ¿Qué pasaría si...?

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

¿Qué pasaría si...? (What If...?) llegará a Disney+ el 11 de agosto y poco a poco se van conociendo más detalles sobre la serie de animación. Tras desvelarse que Chris Evans y Robert Downey Jr. no regresarán para poner voz a Capitán América y Iron Man, ahora se ha revelado que Scarlett Johansson tampoco doblará a Viuda Negra.

Así lo ha anunciado ComicBook.com, que recuerda que la noticia llega después de que la actriz demandara a Disney. La intérprete ha iniciado una batalla legal debido al estreno simultáneo el pasado 9 de julio en cines y Disney+ de Viuda Negra, ya que parte de su salario dependía de las ganancias en taquilla.

Sin embargo, la publicación no achaca su ausencia a la demanda. "Considerando que ¿Qué pasaría si...? ha estado en desarrollo durante un tiempo, es difícil imaginar que la demanda sea la causa de su ausencia", señala la web.

"¿Qué pasaría si...? cambia el guion en el UCM, reinventando eventos famosos de las películas de formas inesperadas", reza la sinopsis de la ficción que, pese a la ausencia de Johansson, Evans y Downey Jr., contará con un reparto de lujo.

Andy Serkis, Angela Bassett, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Benicio Del Toro, Bradley Whitford, Carrie Coon, Chadwick Boseman, Chris Hemsworth, Chris Sullivan, Clancy Brown, Clark Gregg, Cobie Smulders, Danai Gurira, David Dastmalchian, Djimon Hounsou, Dominic Cooper, Don Cheadle, Emily VanCamp, Evangeline Lilly, Frank Grillo, Georges St-Pierre, Hayley Atwell, Jaimie Alexander, Jeff Goldblum, Jeremy Renner, John Kani, Jon Favreau, Josh Brolin, Karen Gillan, Kat Dennings, Kurt Russell, Leslie Bibb, Mark Ruffalo, Michael B. Jordan, Michael Douglas, Michael Rooker, Natalie Portman, Neal McDonough, Ophelia Lovibond, Paul Bettany, Paul Rudd, Rachel House, Rachel McAdams, Samuel L. Jackson, Sean Gunn, Sebastian Stan, Seth Green, Stanley Tucci, Taika Waititi, Tilda Swinton, Toby Jones, Tom Hiddleston y Tom Vaughan-Lawlor participarán en la serie.

La batalla legal entre la intérprete y Disney también ha dejado en el aire el futuro de Tower of Terror, película que en un principio iba a contar con Johansson como productora y protagonista.