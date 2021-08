El homenaje de What If 1x02 a Chadwick Boseman destroza a los fans de Marvel: "Me ha roto el corazón"

El homenaje de What If 1x02 a Chadwick Boseman conmueve a los fans de Marvel: "Me ha roto el corazón"

Disney+ ha estrenado el segundo episodio de What If...? (¿Qué pasaría si...?). La serie de animación supone el último trabajo de Chadwick Boseman, fallecido el pasado verano, como T'Challa. Coincidiendo con el debut del personaje en la serie, el 1x02 ha incluido en su final un emotivo homenaje al intérprete que ha conmovido a los fans.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Dedicado a nuestro amigo, nuestra inspiración y nuestro héroe, Chadwick Boseman", se puede leer al final del episodio. En la entrega T'Challa es abducido por error por la nave de los Ravagers de Yondu, que en realidad tenían la intención de llevarse a Peter Quill.

El protagonista crece como miembro de los Ravagers, haciendo el bien en todo el universo, hasta que se ve envuelto en un atraco y forma equipo con Nebula (Karen Gillan), Thanos (Josh Brolin) y los Ravagers en su lucha contra El Coleccionista (Benicio del Toro). Al final del episodio T'Challa consigue regresar a la Tierra reunirse con su familia en Wakanda junto a su cuadrilla espacial.

⚠️ #WhatIf spoilers ⚠️

Escuchar la voz de Chadwick una vez más me dio años de vida pic.twitter.com/tlY095C9qx — Lucila ۞ | What If...? ERA (@sftIywilly) August 18, 2021

El tributo de la serie al intérprete ha emocionado a los fans, que han compartido sus homenajes en Twitter. "Ver el último trabajo de Chadwick Boseman en What If me rompió el corazón, que descanse en paz", afirmó un usuario.

Ver el último trabajo de Chadwick Boseman en #WhatIf me rompió el corazón que descanse en paz — Iván (@Ivan04_gh) August 18, 2021

Lo que se va a echar de menos a Chadwick no es ni medio normal. — f. (@Francszk_) August 18, 2021

La última aparición de Chadwick en el MCU ha sido muy emotiva https://t.co/RKtgXWMHFB — ✨ David Murdock ✨🏳️‍🌈 (@Sr_DavidSoru) August 18, 2021

Yo viendo el capítulo de hoy de #WhatIf



Te extrañamos Chadwick Boseman 🥺 pic.twitter.com/IXE6aj9FNd — Tucci Comics | #WhatIf (@Tucci_Comics) August 18, 2021

"Estoy llorando con este episodio de What If con Chadwick", confesó un internauta. "El último episodio de What If me ha destrozado con el homenaje a Chadwick", admitió un espectador.

I’m crying at this What If episode with Chadwick. 💔 — YARE YARE DAWA 🦋🗡🔥💖 (@spicyladyent) August 18, 2021

what if latest episode broke me with that tribute for chadwick 🙂 — lia | ahs, schmigadoon, what if...? & tss eras (@minminlia) August 18, 2021

"Acabo de empezar a ver el episodio 2 y en el momento en que escuché la voz de Chadwick casi me puse a llorar", afirmó una fan.

almost just started watching what if episode 2 and the moment i heard chadwick’s voice i almost started crying — maddie fuccin smokez (@sacredmoonlght) August 18, 2021

"El episodio 2 de What If es mucho mejor que el primero, toda la premisa es muy divertida y, por supuesto, Chadwick hizo un excelente trabajo como siempre. Odio que nunca lo volvamos a ver porque me encantaría una película de acción real como esto", apuntó otro seguidor.

What if? Episode 2 is way better than the first one, the whole premise is really fun and ofc Chadwick did an excellent job as always, hate that we'll never see him again because I would love a live action movie like this. #WhatIf — Toto He/Him (@BuccinoTomas) August 18, 2021

En una entrevista con EW, el guionista A.C. Bradley explicó cómo fue el rodaje junto a Boseman. "Quería asegurarse de que tenía el acento correcto, que coincidía con las películas, porque sabía que, como era animación, habría niños viendo esto", explicó."Era muy importante para él asegurarse de que T'Challa siempre se presenta como un modelo a seguir y un héroe", comentó sobre el último proyecto de Boseman para el Universo Cinematográfico Marvel.