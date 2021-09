Uno de los mejores villanos Marvel regresa capítulo 6 de What If

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

What If... ? (¿Qué pasaría sí...?) sigue explorando semana tras semana las realidades alternativas dentro del Universo Marvel. Y estos viajes por algunos de los eventos más significativos de la franquicia no en pocas ocasiones traen de vuelta a personajes olvidados o que, pese a ser muy queridos y admirados por los fans, ya terminaron su recorrido dentro del UCM.

Así, y tras reencontrase en un par de ocasiones con Thanos, con Steve Rogers o también con Viuda Negra, el sexto capítulo de la serie de animación de Marvel Studios traerá de vuelta a Killmonger, el carismático villano de Black Panther que fue interpretado por Michael B. Jordan.

Así, será la primera vez que el personaje regrese al UCM tras morir en la batalla final de Black Panther. El protagonista del filme, T'Challa, al que pone voz el fallecido Chadwick Boseman, ya ha aparecido en dos capítulos de What If: El de la semana pasada que exploraba una realidad en la que una pandemia zombie tomaba la Tierra y con ella a muchos de los Vengadores y, anteriormente, fue el protagonista absoluto del segundo capítulo que exploraba qué pasaría si el heredero al trono de Wakanda se convirtiera en Star-Lord.

Según lo visto en el tráiler, y los constantes rumores que pueblan la red, en este sexto capítulo Killmonger cruzara su camino con Tony Stark justo antes de que el millonario fuera secuestrado en el desierto en la primera película de Iron Man por la organización terrorista Diez Anillos.

Los seguidores marvelitas han querido que Killmonger regrese al MCU desde su aplaudido debut en Black Panther de 2018, y aunque no sea en una producción de imagen real, al menos verán cumplidos sus deseos de alguna forma en este sexto capítulo que estará disponible el miércoles 15 de septiembre en Disney+.