Iron Man volverá a Marvel Studios con variantes de Tony Stark en el UCM

Ahora todo es posible en el Universo Cinematográfico Marvel. La llegada del multiverso a la saga con 'Loki' ha roto cualquier esquema. El concepto de variante ahora permite que todo pueda ser canon en la franquicia y que pueda haber versiones de varios superhéroes y eso incluye a personajes tan icónicos como el Capitán América... y también Iron Man.

Las variantes mostrarán su lado más peligroso con las múltiples versiones que se avecinan de Kang el Conquistador, el que aspira a ser el sucesor de Thanos como el gran villano del UCM, con la amenaza de una peligrosa guerra multiversal.

Por otro lado, eso permite reconectar con eventos importantes ya sucedidos en la saga, como ocurre con las hipótesis de la antológica '¿Qué pasaría si...? (What If...?)', como también rescatar a personajes muertos, o bien creando una variante idéntica o con otro actor como sustituto.

Eso parece estar barajando la Casa de las Ideas, la cual está considerando la posibilidad de introducir una o dos variantes de Iron Man, según revela We Got This Covered. La web argumenta que las fuentes que le han revelado esta posibilidad son las mismas que confesaron que Ben Affleck retomaría su papel de Batman para 'The Flash' varios meses antes de que se confirmase.

De momento, toca tomar con precaución esta posibilidad, pues el propio medio a punto que Marvel solo está considerando esa posibilidad. No sería extraño. Después de todo, Robert Downey Jr. no parece muy interesado en volver a ser Tony Stark y el personaje de Iron Man es demasiado jugoso para que la compañía lo deje de lado.

Lo cierto es que el multiverso ha planteado el que todo sea posible. No obstante, a Kevin Feige quien tiene la última palabra, así que tocará esperar para saber si este rumor se confirma o no.