La referencia de VisionQuest a Vengadores: Doomsday, que plantea una gran incógnita en el UCM

La referencia de VisionQuest a Vengadores: Doomsday, que plantea una gran incógnita - MARVEL

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Los dos primeros episodios de VisionQuest han estado repletos de giros inesperados y sorprendentes revelaciones. Pero la serie protagonizada por Paul Bettany también ha incluido un guiño a Vengadores: Doomsday que plantea una intrigante incógnita.

En un momento del segundo capítulo de VisionQuest aparece una imagen que no ha pasado inadvertida a los seguidores marvelitas más avezados. Se trata, concretamente, de un plano de la habitación de Ultrón, situada en el ático del espacio mental de Visión, que muestra un monitor con un blasón y tres espadas, bajo el que aparece la etiqueta "cuenta atrás para Doomsday".

Como era de esperar, dicha imagen, que no ha tardado en viralizarse por Internet, ha planteado entre los fans del UCM una intrigante cuestión: ¿se trata simplemente de un guiño o significa que la trama de VisionQuest estará realmente conectada con Vengadores: Doomsday?

A raíz de una publicación en X sobre este detalle de la "Cuenta atrás para Doomsday", un usuario comentó: "Una etiqueta con una cuenta atrás parece más un elemento decorativo que una pista sobre la trama. Si la serie nunca revela qué ocurre cuando llega a cero, ¿es realmente una pista oculta o simplemente un guiño para los editores de wikis?", y, de hecho, otro incondicional expuso una cuestión similar, preguntándose si Marvel conectará realmente la trama de la serie con Vengadores 5.

Hasta el momento, no hay forma de saber la respuesta y, salvo que VisionQuest termine con una escena post-créditos en la que aparezca el Doctor Doom (Robert Downey Jr.) o se produzca algún acontecimiento similar, lo más probable es que haya que esperar hasta el estreno de Doomsday, el 18 de diciembre, para averiguarlo.

‘AVENGERS: DOOMSDAY’ Easter Egg in ‘VISIONQUEST’



“Countdown to Doom” pic.twitter.com/Zx3ghH4FHi — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) October 16, 2026

LA BRUJA ESCARLATA COMO POSIBLE CONEXIÓN ENTRE VISIONQUEST Y VENGADORES: DOOMSDAY

Aun así, muchos fans esperan que VisionQuest incluya alguna conexión con Doomsday, sobre todo porque esperan que Billy (Joe Locke) y Tommy, los hermanos e hijos de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), acaben reuniéndose en la serie para emprender juntos la búsqueda de su madre.

Esta teoría, que toma como base una trama similar a la de los cómics Marvel, plantea que Doom pueda tener a la Bruja Escarlata prisionera en algún lugar y haberle borrado la memoria. De hecho, los últimos rumores apuntaban a que Wanda es una de las brujas de Latveria que acompañan al villano en Vengadores: Doomsday.