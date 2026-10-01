Primera imagen oficial de las brujas de Latveria en Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

En poco más de dos meses aterrizará en las salas Vengadores: Doomsday. Ahora ha salido a la luz la primera imagen oficial de las brujas de Latveria que acompañan al Doctor Doom (Robert Downey Jr.) en la cinta dirigida por Joe y Anthony Russo.

La Comic-Con de Málaga acaba de arrancar y ya han trascendido algunas imágenes del espacio dedicado en la convención a Doomsday, así como un nuevo póster internacional de la película. En él, como puede apreciarse, Doom se encuentra en su sala del trono. A espaldas del temible villano se encuentran tres brujas latverianas.

Se especula con que Vengadores 5 presentará a más de tres de estos misteriosos personajes capaces de utilizar la magia, aunque todavía no están claras sus identidades. No obstante, los incondicionales marvelitas esperan que al menos una de ellas sea la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), aunque también existen otras posibilidades.

Las informaciones más recientes apuntaban a que una de las hechiceras es en realidad una cambiaformas que adopta la apariencia de Peggy Carter (Hayley Atwell) para intentar engañar a Steve Rogers (Chris Evans). También se ha especulado con que podrían tratarse de Clea (Charlize Theron) o Sylvie Laufeydottir (Sophia Di Martino).

TRES ESCENARIOS CLAVE DE DOOMSDAY

Además, se rumoreaba que este aquelarre al servicio de Doom canaliza, estabiliza y potencia sus poderes. De hecho, más adelante, una de las secuencias muestra al Doctor Doom repeliendo con suma facilidad el asalto de Thor (Chris Hemsworth), desplegando todo el poder de Stormbreaker. Asimismo, las imágenes del espacio de Marvel dedicado a la película en la Comic-Con de Málaga muestran la Torre Baxter, Wakanda, el exterior del castillo de Doom y la torre de los Vengadores.

🚨Novas imagens da Torre dos Vingadores, Wakanda, Mansão X e Edifício Baxter de 'Avengers: Doomsday'. pic.twitter.com/9hdr582cm9 — Abner Teixeira (@AbnerTei2014) October 1, 2026

Por otro lado, los Russo pusieron en entredicho la gran teoría de los fans del UCM acerca del origen del villano. "Víctor von Doom es una creación propia. Es un personaje original y se abordó así en todo momento", afirmó Anthony Russo en una entrevista con Fandango. De este modo, el director descartaba así la hipótesis de que el villano sea una variante de Tony Stark y también la teoría de que pudiera recurrir a la magia para cambiar su apariencia y manipular a aquellos a los que quiere convencer para que luchen a su lado.