VisionQuest confirma el destino de Bruja Escarlata en el UCM

Archivo - Bruja Escarlata quiere estar en la película de X-Men de Marvel Studios - MARVEL STUDIOS - Archivo

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

VisionQuest, la serie de Marvel con Paul Bettany retomando su papel del poderoso androide vengador, ya está en Disney+ con sus dos primeros episodios. Además de sorprendentes giros y revelaciones, la ficción parece haber confirmado el destino de un esperado personaje.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Se trata, como muchos ya habrán adivinado, de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), quien moría sacrificándose en la montaña Wundagore para destruir el Darkhold al final de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Desde entonces, los fans han especulado con que pudo haber sobrevivido. Sin embargo, el primer episodio de VisionQuest, titulado Sin ataduras, ha revelado que, efectivamente, la Bruja Escarlata está muerta.

No obstante, aún hay motivos para dudar de que Wanda haya muerto. En un momento dado, Paladín (Todd Stashwick) le dice a Visión que, cuando entran en juego conceptos como las brujas, los maleficios o los hechizos, siempre hay algo que sobrevive.

El spin-off de WandaVision, Agatha, ¿quién si no?, también abordó su posible regreso y las dudas sobre su muerte. De hecho, Billy Maximoff (Joe Locke) llega a preguntarle directamente a Harkness (Kathryn Hahn) si Wanda estaba realmente muerta. Sin embargo, la hechicera le dio una respuesta ambigua, sin aclarar si la Bruja Escarlata seguía viva o había fallecido.

¿Y SI PALADÍN NO SE REFERÍA A QUE WANDA ESTÁ VIVA?

A pesar de que las palabras de Visión confirman en un principio que Wanda está muerta, la alusión de Paladín a algo que sobrevive vuelve a sembrar dudas sobre su destino. Pero esta referencia podría tener otra explicación, mucho menos esperanzadora para quienes desean volver a ver a la Bruja Escarlata en el UCM.

Lo más probable es que aquello que logró sobrevivir fuera Tommy (Ruaridh Mollica) y, posiblemente, también Billy, aunque este último todavía no ha aparecido en VisionQuest y no está claro si lo hará. Después de todo, ambos hermanos consiguieron sobrevivir, de forma casi milagrosa, a la destrucción del hechizo que Wanda creó para mantener atrapados a los habitantes de Westview en WandaVision. Esto, sin embargo, no significa necesariamente que Wanda esté muerta.

Aunque Paladín podría estar refiriéndose a Tommy, VisionQuest sigue dejando abierta la posibilidad de que la Bruja Escarlata continúe viva, como ya han hecho otras producciones del UCM. Las últimas informaciones, de hecho, apuntaban a que reaparecerá en Vengadores: Doomsday, que llegará el 18 de diciembre a los cines, aunque, por ahora, toca esperar para averiguarlo.