VisionQuest: ¿Quién es "El Cliente" de Paladín? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

VisionQuest ya ha iniciado su andadura en Disney+ con el estreno de sus dos primeros episodios. Y más allá de la obvia amenaza que supone la presencia de Ultrón, la serie de Marvel no ha tardado en presentar a un importante antagonista que busca dar caza al sintezoide. Pero este villano opera por encargo de un cliente cuya identidad, por el momento, es un misterio.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el primer capítulo de la nueva serie del UCM, la pacífica existencia que llevaba Visión se ve interrumpida por la aparición de Paladín, un letal y eficaz cazarrecompensas que ha sido contratado para capturarle con vida. Así, aunque es el personaje encarnado por Todd Stashwick quien ordena el ataque que resulta en la muerte de Fiona y también quien captura a Tommy para atraer a su padre a una trampa, el principal villano de la ficción promete ser otro.

Queda claro desde el principio que Paladín no tiene ningún interés personal en Visión, sino que ha sido contratado por un misterioso cliente que no duda en ponerse en contacto con él cada vez que deja escapar a su presa, demostrando así una asombrosa habilidad para hackear su sofisticado sistema.

Se intuye así que quien ha contratado al cazarrecompensas es alguien poderoso y con recursos, pero, puesto que su voz suena distorsionada, es imposible saber si se trata de un nuevo personaje... o incluso de algún viejo conocido de otros proyectos marvelitas.

Aunque es lógico que las sospechas recaigan sobre Ultrón, puesto que este admite haberse puesto en contacto con Paladín para darle a conocer el paradero de Visión, la malvada IA niega ser el cliente y difícilmente podría serlo confinada como está dentro de la propia memoria del sintezoide.

WANDA MAXIMOFF, MEPHISTO Y S.W.O.R.D., ENTRE LOS POSIBLES SOSPECHOSOS

Teniendo en cuenta a aquellos personajes conocidos que podrían tener un interés especial en Visión, cabe la posibilidad de que el cliente sea Wanda Maximoff, que busca reunirse con su marido y sus hijos (aunque, dado su trágico destino en Doctor Strange en el multiverso de la locura, no es muy factible) o incluso Billy, que al final de Agatha, ¿quién si no? comenzaba un viaje en busca de su hermano.

Por otro lado, puesto que se ha confirmado que parte de VisionQuest se desarrollará en Madripoor, el cliente de Paladín bien podría ser Power Broker. Y tampoco hay que olvidar que S.W.O.R.D. querrá recuperar a su creación, lo que lo convierte también en sospechoso de haber contratado los servicios del cazarrecompensas.

Otros personajes que podrían esconderse tras la voz distorsionada incluyen villanos como Raza, Ezekiel Stane o incluso Mephisto, que ya hizo su aparición Ironheart, otra serie de de Marvel. También Jocasta, un personaje que ha sido confirmado en la serie y que en las grapas fue creado por el propio Ultrón para servirle de pareja.