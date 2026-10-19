¿Quién Es El Androide En Llamas Con Los Poderes De La Antorcha Humana Que Aparece En Visionquest? - DISNEY+

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Los dos primeros episodios de VisionQuest han estado marcados por sorprendentes revelaciones y un villano implacable como es el Paladín (Todd Stashwick). Pero este no es el único personaje que ha captado la atención de los fans del UCM. La serie protagonizada por Paul Bettany también ha mostrado a un androide que cuenta con los poderes de Johnny Storm / la Antorcha Humana (Joseph Quinn), pero... ¿quién es realmente?

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Titulado Teseo, el segundo episodio de VisionQuest ha presentado fugazmente a una misteriosa figura que deja en el aire tanto su identidad como su historia, convirtiéndolo en uno de los grandes enigmas de la ficción. Sin embargo, todo apunta a que podría tratarse de Jim Hammond: la Antorcha Humana original de Marvel.

Hammond es uno de los primeros superhéroes de la Casa de las Ideas y, hasta ahora, salvo por una referencia en Capitán América: El primer vengador, no había aparecido en el UCM. Por eso, su presencia en VisionQuest resulta especialmente interesante.

Hacia el tramo final del episodio, Jarvis (James D'Arcy) advierte a Visión de los peligros de las emociones, que pueden ser "hermosas", pero también "imprudentes, impulsivas y autodestructivas".

Seguidamente, Jarvis le responde que "él sabía mejor que nadie lo peligrosas que podían ser", mientras la escena muestra un cuadro de Hammond envuelto en llamas. "Como el primero de nosotros, su historia sirve de advertencia y me recuerda lo que podría ocurrirme si las emociones me dominaran", afirma Visión después. "Me volvería inestable y destructivo", añade seguidamente.

LA HISTORIA DE HAMMOND EN LOS COMICS

Por ahora, se desconoce qué le ocurrió exactamente a Hammond, pero las palabras de Visión sobre el poderoso androide, que es en realidad la Antorcha Humana original, sugieren que fue algo verdaderamente catastrófico.

En los comics de Marvel, Hammond fue creado en 1939 por el científico Phineas T. Horton y es un androide extraordinariamente avanzado. Gracias a las células solares que recubren su cuerpo, puede envolverse en llamas al igual que Johnny Storm.

Hammond, creado por Carl Burgos, debutó en las páginas de Marvel Cómics número 1 de 1939, compartiendo protagonismo con Namor, y fue el primer cómic publicado por Timely Comics, editorial que años después se convertiría en Marvel Comics. A pesar de compartir nombre y poderes, Hammond no guarda ninguna relación con la Antorcha Humana de Los 4 Fantásticos.

En este punto se ha de recordar que Hammond lleva décadas apareciendo en los cómics de Marvel y una de sus etapas más destacadas está ligada a los Invasores, un grupo de superhéroes que combatió durante la Segunda Guerra Mundial. El equipo estaba formado por el Capitán América, Bucky Barnes, Namor y Toro, el joven compañero y pupilo de Hammond, cuyo nombre real es Thomas Raymond. De momento, se desconoce qué aspectos de la historia de la Antorcha Humana original abordará VisionQuest o si será fiel al origen del personaje, pero por ahora es una de las grandes incógnitas de la serie.