¿Quién muere en el final de Stranger Things 5? Las posibilidades de supervivencia de cada personaje

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

Stranger Things se acerca a su gran final. Este jueves 26 de diciembre llegarán a Netflix los episodios 5,6 y 7 de su última temporada y el octavo aterrizará en la plataforma y algunos cines el 1 de enero de 2026. Aparte de la emoción que suscita el desenlace de la popular ficción, muchos fans se encuentran legítimamente preocupados por el destino de sus personajes favoritos..., pues parece improbable que la serie se salde sin alguna muerte significativa.

Desde su primera temporada, Stranger Things ha dejado claro que no teme matar personajes si es necesario. Así, ya hay una larga lista de fallecidos en la ficción, con algunos decesos llegando demasiado pronto, como el de Barbara Holland, o siendo demasiado dolorosos, como el de Eddie Munson.

Hasta ahora los personajes principales han estado relativamente a salvo, algo que muchos temen que podría cambiar en los últimos episodios de la ficción... y es que algunos de ellos tienen bastantes papeletas para morir.

HENRY CREEL / VECNA

Riesgo: Muerto y enterrado

Siendo el gran villano de la ficción, la cuestión no es si Vecna morirá o no, sino cuándo lo hará (probablemente en el último episodio), de qué manera... y a qué coste para el grupo de protagonistas.

JIM HOPPER

Riesgo: 50/50

Si bien la muerte de Hopper tendría un gran impacto emocional, sobre todo si se sacrifica protegiendo a Once, algo que ya ha demostrado que está más que dispuesto a hacer... es algo que los fans ya experimentaron en la tercera temporada. Si los creadores le hubiesen querido matar, lo habrían hecho entonces pero, por otro lado, sería una muerte dolorosa pero soportable para el fandom.

JOYCE BYERS

Riesgo: Moderado

Joyce no dudaría en sacrificarse por cualquiera de los personajes, pero muy especialmente por sus hijos. Eso sí, la desaparición del personaje de Wynona Ryder sería incluso más llorada que la de su actual pareja.

MURRAY BAUMAN

Riesgo: Lamentablemente alto

Tras comenzar como alguien que investigaba la desaparición de Barb, Murray ha ido implicándose cada vez más en la trama y tomando parte en operaciones cada vez más peligrosas. Si los Duffer se han inclinado por incluir el mayor número de bajas posibles en la última temporada, la suya es bastante probable, ya que, sin ser devastadora, sería lo suficientemente triste.

STEVE HARRINGTON

Riesgo: En el borde del precipicio (literalmente)

Originariamente Steve no tendría que haber sobrevivido a la primera temporada, pero se convirtió en uno de los personajes más queridos por los fans por su gran evolución. Un último acto de valentía supondría el broche perfecto a su arco de personaje del tupé imposible. De hecho, recientemente los hermanos Duffer parecieron adelantar es+to, representando el desenlace en The Tonight Show con varios muñecos y tirando el de Steve por el borde de la mesa.

JONATHAN BYERS

Riesgo: Moderado pero sin descuidarse

Aunque su muerte quizá no impactaría tanto por sí misma, sí lo haría por los efectos devastadores en sus seres queridos: Will (al que una muerte tan cercana podría ayudar a desencadenar todo su potencial), Nancy (a quien ya se sabe que tiene intención de proponer matrimonio) y Joyce (a quien el hecho de haberse preocupado siempre por su hijo más joven podría hacer sentir extremadamente culpable).

NANCY WHEELER

Riesgo: Bajo

A pesar de que la primera tanda de episodios de la temporada la dejó en un lugar tan peligroso como el Mundo del Revés y ella está más que dispuesta a enfrentarse cara a cara a cualquier amenaza, se trata de un personaje cuyas posibilidades de sobrevivir son razonablemente altas. Especialmente ahora que se ha convertido en mejor heredera del legado de Sarah Connor... en la temporada en la que Linda Hamilton ha entrado en el juego.

ROBIN BUCKLEY

Riesgo: Moderado

Robin es una de las últimas incoroporaciones al grupo de amigos y, teniendo en cuenta el destino de los personajes nuevos (especialmente los adolescentes) como Billy, Eddie o Chrissy, la joven podría encontrarse en serio peligro. Además, dada la reciente conexión entre ella y Will, se trataría de una pérdida mucho más significativa de lo que lo habría sido en temporadas anteriores.

HOLLY WHEELER

Riesgo: Protegida por su edad

En poder de Vecna, Holly se halla en un peligro indiscutible. No obstante, y puesto que aparte de derrotar al villano, uno de los principales objetivos de los personajes es rescatar a la hermana pequeña de Mike y Nancy, su muerte sería prácticamente inaceptable para la audiencia. Además, los Duffer no tienen problemas a la hora de matar adolescentes, pero parece que tienen más respeto hacia los niños (a excepción de los del laboratorio de Hawkins y algún otro).

DUSTIN HENDERSON

Riesgo: Muy bajo... pero 'in crescendo'

La muerte de Dustin, que desde la primera temporada ha sido el corazón del grupo sin duda sería impactante (sobre todo porque seguiría los pasos de su admirado Eddie) pero también inadmisible para muchos. Además, narrativamente tendría mucho más sentido que el personaje sobreviviese para poder tener la oportunidad de transitar el duelo y recuperar parte de la alegría perdida ahora que ha mostrado su lado más oscuro.

MIKE WHEELER

Riesgo: Bajo

No ha habido ningún indicio de que Mike pueda morir y, desde luego, siendo tan importante como lo es para Will y Once, cuenta con sobrada protección frente a cualquier peligro.

MAX MAYFIELD

Riesgo: (Ahora) Sorprendentemente bajo

Como ocurre con otros personajes, la audiencia ya ha llorado la supuesta muerte de Max lo que, de alguna manera, ofrece cierta seguridad de su supervivencia futura. Ahora bien, queda por ver si conseguirá regresar al mundo real... y en qué condiciones lo hará.

LUCAS SINCLAIR

Riesgo: Moderado

En la cuarte temporada, cierta teoría señalaba que la letra de Running Up that Hill podía ser un presagio de que el personaje acabaría "intercambiando los lugares" con Max y aunque eso no ocurrió, aún es posible que Lucas dé su vida de alguna manera por salvar la de su novia. Si hay que sacrificar a uno de los cuatro miembros del grupo... ¿qué mejor razón que hacerlo por amor?

WILL BYERS

Riesgo: Poéticamente alto

Si hay un personaje que no ha tenido ni un respiro desde la primera temporada, ese es el pobre Will pero, a pesar de que se merecería un final feliz, todo apunta a que estará en el centro de la gran batalla final. De hecho, es posible que su vínculo con Vecna haga imposible matar a uno sin matar al otro. Todo comenzó con Will, sería poético que todo terminase con él también.

JANE/ONCE

Riesgo: Más o menos segura

Once ya se sacrificó por sus amigos al final de la primera temporada y es probable que el final de la quinta se incline más por sorprender que por repetir una fórmula ya usada. Además, el personaje de Millie Bobby Brown sería un buen hilo del que tirar para un posible spin-off en la inevitable expansión de la saga.

KALI/OCHO

Riesgo: Muy alto, pero a nadie le importa

El regreso de uno de los personajes más odiados (y menos explotados) de la serie en el cuarto episodio de la quinta temporada sin duda fue una gran sorpresa. No obstante, a estas alturas es probable que los fans sientan indiferencia por el destino de alguien con quien no han tenido oportunidad de conectar y que ya habían olvidado. Dicho esto, es igualmente factible tanto que muera como que sobreviva.

BONUS TRACK: DEREK TURNBOW

Riesgo: Solo para Netflix si le pasa algo, INTOCABLE

Aunque Derek "el deslumbrante" ha debutado en esta quinta temporada, pronto se ha convertido en uno de los grandes favoritos de la audiencia. Ya no es solo su edad la que lo protege de cualquier daño, es la legión de fans a los que ha conquistado su deslenguada espontaneidad y ausencia de cualquier filtro. Cuidado Netflix: este delicioso canallita TIENE que sobrevivir.