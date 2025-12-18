Los hermanos Duffer recrean el final de Stranger Things con Funkos y desatan el pánico por la muerte de un personaje - NETFLIX

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

Netflix estrenará los tres nuevos episodios de la temporada 5 de Stranger Things el 26 de diciembre dejando para el día 1 de enero el lanzamiento de la entrega final. Con los fans contando los días hasta su estreno, Matt y Ross Duffer, sus creadores, han dejado entrever ahora cómo acabará la serie de un modo inusualmente creativo, usando figuras Funko Pop.

Los Duffer acudieron recientemente a The Tonight Show para promocionar el lanzamiento de Stranger Things. En un momento dado del programa, su presentador, Jimmy Fallon, comentó que los fans estaban teorizando en Internet sobre cómo será el desenlace de la ficción y si pensaban que alguna de las hipótesis planteadas era correcta. "No. He visto muchas teorías. Ninguna de ellas ha acertado con el final", afirmó Ross Duffer.

Fue en ese momento cuando Fallon propuso, sin entrar en 'spoilers', que, utilizando varios muñecos Funko de Stranger Things, los Duffer dejasen caer varias pistas sobre cómo terminará la serie.

Curiosamente, la primera figura que Ross escogió y separó poniéndola en el suelo fue Barb, la mejor amiga de Nancy Wheeler (Natalia Dyer), que murió a manos de un demogorgon en la temporada 1.

Matt colocó sobre la mesa una figura de Henry Creel (Jamie Campbell Bower) con el atuendo del Señor Qué. Encima de él situó a Will Byers (Noah Schnapp) y, sobre este, a Vecna. A la derecha puso las figuras de Joyce Byers (Winona Ryder) y Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin). Un poco más separados, situó a Mike Wheeler (Finn Wolfhard) y, detrás de él, a Dustin Henderson (Gaten Matarazzo).

A la izquierda dispusieron a Derek (Jake Connelly), Max Mayfield (Sadie Sink) y Holly Wheeler (Nell Fisher). Un poco más arriba, a un lado, colocaron a Erica Sinclair (Priah Ferguson), mientras que Once (Millie Bobby Brown) fue sumergida dentro de un vaso con agua. Poco después, la figura de Steve Harrington (Joe Keery) quedó frente a Joyce y muy cerca del borde de la mesa, lo que inquietó al público.

Jonathan Byers (Charlie Heaton) fue situado junto a Robin Buckley (Maya Hawke), y Jim Hopper, con su atuendo de camuflaje, al lado de Once.

Segundos después, empujaron la figura de Steve, haciéndola caer por el borde de la mesa, y Fallon insinuó que así es como terminaría la serie antes de presentar un clip exclusivo del volumen 2 de la temporada 5 de Stranger Things.

La representación de los Duffer no tardó en viralizarse en redes sociales, y muchos fans apuntaron a que era deliberadamente tramposa, ya que Steve podría morir aparentemente y regresar en un episodio posterior, aunque, de momento, toca esperar para averiguarlo.