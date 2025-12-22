Nuevo clip de Stranger Things 5 revela el destino de Derek: ¿Está preparado Vecna para 'El deslumbrante'?

Nuevo clip de Stranger Things 5 con Derek listo para sembrar el caos en el feudo de Vecna - NETFLIX

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

La segunda tanda de episodios de la quinta y última temporada de Stranger Things verá la luz el 26 de diciembre. Para ir abriendo boca, los hermanos Duffer han compartido un avance de los nuevos capítulos en el Vecna no parece ser consciente de que ha metido en su guarida a alguien que podría suponer una inesperada amenaza: el pequeño Derek.

En su paso por el programa de Jimmy Fallon, Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, no solo desataron la preocupación entre los fans cuando, al pedirles el presentador que dieran alguna pista sobre el final de la serie usando unos Funkos, los cineastas hicieron caer el de Steve Harrington, sino que también compartieron dos adelantos de los nuevos episodios.

Uno de ellos mostraba a Derek despertando, junto al resto de niños capturados por Vecna, en la prisión mental del villano donde tiene encerradas a Max y Holly. Allí, Henry aparece ataviado como el señor Qué y explica a los pequeños, que se sientan formando un corro a su alrededor, que estarán seguros en la casa mientras no se acerquen al bosque.

Unas palabras que recuerdan a aquellas que el villano le dijo a una recién llegada Holly pero que esta ignoró, encontrando así a Max en una cueva en la que, al parecer, Vecna no puede entrar. Aunque aún está por ver cómo se desarrollará la historia, cabe esperar que Derek, de naturaleza rebelde y experto en desobedecer las normas, no tarde en dar con Holly y Max.

Mientras los niños creen encontrarse en este enclave aparentemente idílico, la realidad es que físicamente están sumidos en un profundo trance, mientras que mentalmente se encuentran en este lugar que no es otra cosa que una prisión. En esta compleja situación, no sería una sorpresa que Derek asumiera el papel de líder.