David Harbour, ausente de un evento de Stranger Things 5 tras preocupantes informaciones sobre su "trastorno bipolar"

Este jueves 18 de diciembre tenía lugar la Stranger Things: The Final Season Celebration en The Paley Center de Nueva York. Aunque la mayor parte del reparto estuvo presente en el evento, hubo también notables ausencias, como la de David Harbour, del que recientemente se informaba que había tenido un extraño comportamiento en un bar.

En un principio estaba previsto que el intérprete que en la ficción de Netflix da vida a Jim Hopper acudiera a la celebración, pero su nombre dejó de figurar como asistente de la alfombra roja, la proyección y el coloquio. Según recoge People, un portavoz del Paley Center atribuyó la ausencia del actor a "problemas de agenda".

Por otro lado, de acuerdo a TMZ, Harbour había protagonizado un extraño episodio el pasado fin de semana en Encinitas, California. El actor fue capturado en vídeo entrando en un bar y cogiendo la gorra de otro hombre, momentos después, se oía la voz de una mujer suplicando a alguien que no se peleara y el hombre finalmente regresaba con su gorra tras haber seguido al actor al exterior. Según las informaciones, no hubo ninguna agresión física.

"David siempre ha sido sincero sobre cómo maneja su trastorno bipolar. No me sorprendería que eso sea lo que le está pasando ahora, después de trabajar sin parar todo el año y tener su vida personal bajo el escrutinio público. Eso sería estresante para cualquiera, pero aún más para alguien que es bipolar", expresó una fuente al medio estadounidense.

Cabe decir que, según apunta CBR, el mismo día del altercado, la oficina del sheriff del condado de San Diego emitía un comunicado de prensa tras responder a una llamada relacionada con un hombre (cuya identidad no ha sido revelada debido a las leyes de privacidad) que sufría una crisis de salud mental y que habría sido detenido y puesto bajo custodia.

En los últimos meses, Harbour ha sido objeto de titulares por la supuesta tensión con su compañera de reparto en Stranger Things, Millie Bobby Brown, quien habría interpuesto contra él una queja formal interna por "acoso e intimidación". No obstante, ambos actores se mostraron cercanos en la alfombra roja de la premier de la quinta temporada, con la actriz hablando cándidamente de él y sin hacer referencia a la supuesta denuncia.

Brown fue otra de las notables ausencias en la Stranger Things: The Final Season Celebration. La intérprete se lesionó recientemente al caerse en su casa, revelando su brazo en cabestrillo en un vídeo en el programa de Good Morning America, al que no pudo asistir según estaba previsto.

Con los primeros cuatro episodios de la quinta y última temporada ya disponibles en Netflix, la ficción continuará su andadura en la plataforma con el estreno de los tres siguientes el próximo 26 de diciembre, mientras que el capítulo final podrá disfrutarse a partir del 1 de enero de 2026.