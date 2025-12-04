Los errores y agujeros de guión de Stranger Things 5 que indignan a los fans: "No tiene ningún sentido" - NETFLIX

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

En ocasiones, los fans más observadores son capaces de detectar detalles que quizá a los creadores de una ficción se les pasaron por alto y, cuando lo hacen, no tardan en dar a conocer sus hallazgos. Así ha pasado con la quinta temporada de Stranger Things, en la que algunos han señalado más de un error de continuidad.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los últimos compases del cuarto episodio de la temporada 5, Will encuentra la fuerza necesaria para usar sus poderes gracias a sus memorias, que le recuerdan quién es realmente. En los flashbacks, se ve a un jovencísimo Will (encarnado por Miles Marthaller) enseñando un dibujo a su madre, conociendo a Mike y construyendo el fuerte Byers con su hermano... aunque no como ya se había relatado en temporadas anteriores.

En el recuerdo de Will, Jonathan y él levantan su castillo en un día soleado y ambos parecen estar pasando un rato agradable, no enturbiado por nada. Esto choca directamente con cómo describiera ese día Jonathan en la segunda temporada. "¿Te acuerdas del día que se fue papá? Nos quedamos despiertos toda la noche construyendo el castillo Byers, tal y como lo dibujaste. Y nos llevó mucho tiempo, porque se te daba fatal clavar clavos. Siempre fallabas", expresaba el personaje de Charlie Heaton entonces, añadiendo que lo terminaron a pesar de la lluvia.

Teniendo en cuenta este momento de la temporada 2, algunos no han podido evitar señalar lo diferente que lo ha retratado la nueva entrega. "Jonathan dijo una vez que cuando él y Will construyeron el castillo Byers, llovía a cántaros y ambos se empaparon tanto que acabaron enfermos durante toda una semana. Y tampoco tiene sentido que actúen con tanta normalidad cuando es, literalmente, el día en que su padre se marchó de casa", escribió un usuario en X, antes Twitter.

Jonathan once said that when he and Will built Castle Byers, it was pouring rain and they both got so soaked they ended up sick for a whole week. And it also makes no sense for them to act so normal when it’s literally the day their father left the house 🤷‍♀️ 👀 https://t.co/fnQc7l8of5 — TK (@tragic_kingdom_) November 27, 2025

Aunque esto parece ser un desliz en toda regla, algunos sugieren que puede ser intencional, mostrando la subjetividad de la memoria. Y es que podría ser que el cariño con el que Will atesora ese recuerdo influya en cómo lo ha conservado.

Otro aparente fallo de continuidad se da en el episodio 3, cuando Joyce habla de la desaparición de su hijo, diciendo que este tenía solo 11 años cuando, en realidad, los carteles de "perdido" de la temporada 1 establecían que tenía 12.

birthdaygate is insane because he was 12, not 11 pic.twitter.com/I1A4czvH6W — ☆ ʎʞɔoɹ MY CHILDREN ARE HOME (@rockylovesbyler) November 28, 2025

"Birthdaygate", señaló un usuario, una expresión que remite a un error anterior en la serie, cuando algunos notaron que, a pesar de que el segundo episodio de la cuarta temporada se desarrollaba el 22 de marzo, el día del cumpleaños de Will, no había ninguna mención al respecto. Aunque se teorizó que podría haber sido a propósito, los Duffer aseguraron que había sido un descuido y plantearon arreglarlo cambiando la fecha del cumpleaños.