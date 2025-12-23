Stranger Things 5 parte 2 confirma la duración de sus capítulos... Y del colosal final - NETFLIX

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

La segunda tanda de capítulos de la quinta y última temporada de Stranger Things llegará a Netflix este viernes 26 de diciembre (jueves 25 de diciembre el Latioamérica), mientras que la entrega final verá la luz el 1 de enero de 2026. Hasta ahora, la duración exacta de los episodios no estaba confirmada y, dados los precedentes, los fans aventuraban que podría superar las dos horas por capítulo.

Aunque la serie de los Duffer ya adelantó que los siguientes episodios contarían con un metraje de entre 90 y 120 minutos, no ha sido hasta ahora que se ha hecho pública su duración exacta que, según el medio Collider, sería la siguiente:

- Episodio 5 - Shock Jock (Locutor provocador): 1 hora y 8 minutos

- Episodio 6 - Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz): 1 hora y 15 minutos

- Episodio 7 - The Bridge (El puente): 1 hora y 6 minutos

El único capítulo cuya duración ya se conocía es la del último, que contará con un metraje de 2 horas y 8 minutos y se titularía The Rightside Up (El mundo del derecho).

La noticia se supo a través de la web www.ST5Finale.com, destinada a la venta de entradas de las proyecciones del desenlace, que se verá en pantalla grande en algunos cines estadounidenses.

El final de la ficción también tendrá su estreno simultáneo en la plataforma. En España, en virtud del cambio horario, será a las 2:00 horas de la madrugada del 1 de enero de 2026 cuando el desenlace esté disponible para los usuarios del servicio de streaming.

La duración de los capítulos de la serie se ha ido incrementando temporada tras temporada. El final de la cuarta entrega ya superó ampliamente las dos horas de metraje (142 minutos) y todos sus capítulos duraron más de una hora. De hecho, de los cuatro capítulos de la última temporada estrenados hasta ahora, solo uno bajó de los 60 minutos. Con sus 128 minutos, esta entrega final será, por tanto, el segundo capítulo más largo de la serie de los Duffer.