El destino de Max en Stranger Things 5, explicado: ¿Está viva y volverá del coma?

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Hace tres años, la cuarta temporada de Stranger Things terminaba de forma trágica, dejando el destino de Max Mayfield en el aire. Ahora, el estreno de la primera parte de la quinta y última temporada de la ficción ha desvelado el estado del personaje encarnado por Sadie Sink, si bien ha abierto nuevas incógnitas sobre su destino.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al final de la cuarta temporada, Max, que había sido marcada como objetivo de Vecna/Henry siendo la última de las cuatro víctimas que se cobra para abrir los portales al Mundo Del Revés, tiene un terrible encuentro con el villano. La joven iba a ser el cebo en el plan del grupo para acabar con Vecna, pero las cosas no salen como esperaban y el villano acaba con su vida. Si bien Once es capaz de hacer latir de nuevo su corazón, la joven no recupera la consciencia.

Al inicio de la quinta temporada, año y medio después de estos sucesos, Max sigue en coma, aunque con el cuerpo visiblemente recuperado de sus heridas. A pesar del tiempo transcurrido, Lucas sigue visitándola en el hospital y poniéndole la canción que ya una vez la hizo regresar, 'Running Up That Hill' de Kate Bush.

No es hasta el final del tercer episodio que el personaje de Sink aparece de nuevo en pie y en plena forma, no de vuelta en la realidad, sino en el Mundo del Revés. Se revela así que, mientras su cuerpo permanecía en coma, su mente seguía siendo prisionera de Vecna. La chica consigue atraer a Holly, secuestra también por el villano y ahora también atrapada en el Mundo del Revés, hasta su refugio y le cuenta la verdad sobre Henry.

Tras demostrar que es verdaderamente ella y no un monstruo disfrazado, Max le cuenta a la pequeña Wheeler por qué está allí y lo que le sucedió. "Debería estar muerta y, por un momento, lo estuve", admite la joven, explicando que luego sintió algo que la "llamaba".

EN LOS RECUERDOS DE VECNA

Un flashback muestra al personaje despertándose en el laboratorio, en la sala del arcoíris tras la masacre de Henry, para luego pasar al pasillo de un instituto. "De algún modo estaba en otra época, en Hawkins, hace 30 años, pero yo no estaba allí en realidad, solo era una observadora. Y entonces lo comprendí, estaba atrapada en la mente de Henry, en sus recuerdos", explica.

Max continúa narrando cómo trató de escapar, navegando por los recuerdos de Henry hasta que llegó a la "casilla de salida", donde escuchó la canción de Kate Bush que le estaba poniendo Lucas en el mundo real. Tras revivir sus propios y traumáticos recuerdos, Max llegó a la noche en la que murió, encontrando un portal de regreso que se cerró antes de que pudiera traspasarlo, con el final de la música.

Max prosigue su historia, señalando cómo, tras casi lograr escapar, Henry dio con ella y la persiguió hasta la formación rocosa en la que ahora se encuentran ella y Holly. "No olvidaré la cara que puso ese día, tenía miedo. No solo miedo, estaba... aterrado. Hay algo en esta cueva. Un recuerdo. No quiere entrar", explica, apuntando que convirtió ese lugar en su "santuario", resignándose a conformarse con su destino y no regresar. No obstante, la llegada de Holly lo cambia todo y Max le asegura que tiene un plan para escapar.