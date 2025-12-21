¿Puede Voldemort Vencer A Vecna? Los Protagonistas De Stranger Things Responden - WARNER/NETFLIX

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

Lord Voldemort, a quien interpretó Ralph Fiennes en las películas de Harry Potter, es uno de los seres oscuros más poderosos que existen. Sin embargo, no son pocos quienes se preguntan si este malvado hechicero sería lo bastante poderoso como para vencer a Vecna, el gran antagonista de Stranger Things. Los protagonistas de la serie de Netflix creada por los hermanos Duffer han revelado quién de estos dos poderosos monstruos vencería en un enfrentamiento.

"A veces hablamos entre nosotros de Harry Potter. Yo pienso, ¿Voldemort? Tal vez?", respondió a Entertainment Weekly Natalia Dyer, quien interpreta a Nancy Wheeler, en la alfombra roja del estreno de la temporada 5 de Stranger Things en Los Ángeles, tras ser abordada sobre qué monstruo o villano de ficción podría derrotar a Vecna. "Quizá alguien como Voldemort", secundó Sadie Sink.

"Creo que necesitas a alguien en parte humano y medio hechicero oscuro. Sí, posiblemente Voldemort", añadió la actriz, que además de interpretar a Max Mayfield en la serie tendrá un papel en Spider-Man: Brand New Day, que verá la luz el 31 de julio de 2026.

Noah Schnapp, quien da vida en Stranger Things a Will Byers, en cambio, apostó por Thanos. "Es el primero que me viene a la mente", confesó, imitando el chasquido con el que el Titán Loco de Marvel, empuñando su guantelete y las seis Gemas del Infinito incrustadas en él, aniquiló a la mitad de vida en el universo en Vengadores: Infinity War.

Como era de esperar, en el caso de Millie Booby Brown, la actriz respondió tajante que "Once". "Vamos, ella es capaz de hacerlo", afirmó. Después de todo, ya consiguió mandar a Vecna de vuelta al Upside Down (Mundo del revés) al final de la temporada 4.

Dicho esto, Vecna ha regresado para cobrarse su venganza y reducir Hawkins a cenizas en los cuatro primeros capítulos de la quinta y última temporada de Stranger Things. No obstante, además de los devastadores poderes de Once, Will Byers y su conexión con la mente colmena de la criatura podría ser la auténtica clave para vencerlo.

El 27 de diciembre llegarán a Netflix los siguientes tres episodios, y con su lanzamiento a la vuelta de la esquina no falta mucho para averiguarlo. Tras el estreno de esta segunda tanda de capítulos de la temporada, Stranger Things llegará a su fin con su último capítulo, que aterrizará en Netflix y algunos cines el 1 de enero de 2026.