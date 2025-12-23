El final de Stranger Things rompe su propio récord histórico - NETFLIX

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

El 26 de diciembre llega a Netflix el segundo volumen de la quinta y última temporada de Stranger Things, que estará compuesto por tres episodios de más de una hora duración cada uno. A la espera de que la plataforma de streaming cierre uno de sus mayores fenómenos globales, la serie acaba de pulverizar un récord histórico de audiencia en streaming.

El hito se ha conocido a partir de los listados de Nielsen, la firma estadounidense que mide el consumo televisivo y de plataformas en Estados Unidos y publica rankings semanales por minutos vistos. En la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025, periodo durante el que se estrenó la primera parte del final de Stranger Things, el proyecto de los hermanos Duffer acumuló 8.460 millones de minutos reproducidos y se situó en el número 1 de la clasificación general, muy por encima del resto de títulos de esos días.

Ese volumen de consumo no solo encabeza la tabla, sino que es el mayor registro semanal de la historia para una serie en streaming, superando con holgura el listón anterior. Precisamente, el récord previo también lo ostentaba Stranger Things gracias al estreno de la cuarta temporada en 2022, fecha en que la serie alcanzó 7.200 millones de minutos reproducidos en su primera semana.

La cifra tiene un matiz relevante. Nielsen no desglosa por temporadas en sus informes, sino que contabiliza el consumo total del título disponible en catálogo. Es decir, en el caso de Stranger Things, el dato suma todos los episodios de la serie que se reprodujeron entre el 24 y el 30 de noviembre de 2025. En este contexto, el 57% de esos 8.460 millones de minutos corresponde a los capítulos nuevos del volumen 1 de la temporada 5, mientras que el resto provino de espectadores que vieron entregas anteriores.

El rendimiento resulta aún más llamativo con una comparación con la propia Stranger Things. El estreno del volumen 1 de la cuarta temporada llegó con un lanzamiento de siete episodios, mientras que la quinta parte ha iniciado su despedida con cuatro episodios. Aun con tres entregas menos y, por tanto, menos metraje nuevo disponible para sumar minutos, el registro ha escalado hasta un techo inédito.

En paralelo al seguimiento por minutos, Netflix comunicó el desempeño de Stranger Things 5 en su propia métrica. La primera parte de la temporada final firmó 59,6 millones de visualizaciones en todo el mundo durante su primera semana, convirtiéndose en el mejor estreno de una serie en inglés en la plataforma superando la marca de la primera temporada Miércoles, que alcanza los 50,1 millones. Se trata del tercer mayor estreno global de Netflix, por detrás de las temporadas 2 y 3 de El juego del calamar, que acumularon 68 millones y 60,1 millones de visualizaciones, respectivamente.

Netflix cerró la primera parte con revelaciones de enorme calado respecto a Will Byers, sobre la delicada situación de Max tras quedar en coma en la cuarta temporada y sobre el inquietante plan de Vecna. La plataforma retomará estas tramas abiertas el 26 de diciembre con los tres próximos episodios y el 1 de enero de 2026 con el episodio final, que durará 2 horas y 8 minutos.