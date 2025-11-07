Primeros 5 minutos del final de Stranger Things que reescriben el secuestro de Will Byers y el plan de Vecna

Stranger Things 5 lanza los 5 primeros minutos del final y reescribe el secuestro de Will Byers y el plan de Vecna - NETFLIX

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

Dividida en tres partes, la quinta y última temporada de Stranger Things arrancará en Netflix el 27 de noviembre con "el comienzo más loco" de toda la serie según prometió su cocreador Ross Duffer. Y para disparar aún más si cabe la expectación de los fans, la plataforma de streaming ha publicado los primeros cinco minutos de la nueva entrega. Se trata de un flashback que vuelve la vista hasta la primera temporada para mostrar lo que no se vio del secuestro de Will Byers.

La secuencia se ambienta justo el 12 de noviembre de 1983, seis días después de la desaparición de Will. El adolescente, interpretado por un Noah Schnapp rejuvenecido digitalmente para recuperar la apariencia de la primera temporada, varado en la dimensión oscura se oculta en el Castillo Byers, su fortín en el bosque, mientras tararea Should I Stay or Should I Go. Pero entonces, el demogorgon irrumpe y da comienzo a una persecución por el Mundo del Revés donde Will dispara su rifle, trepa a un árbol, intenta saltar a otro para huir y termina cayendo de forma dolorosa, quedando a merced de la criatura.

El giro más perturbador llega tras la captura, y es que el depredador sobrenatural arrastra al chico hasta el refugio de Vecna, el antagonista supremo presentado en la cuarta temporada e interpretado por Jamie Campbell Bower. "Al fin te tengo. Podemos empezar", anuncia el villano antes de insertar un tentáculo por la garganta de Will para inocularle una sustancia del Mundo del Revés, conectándolo explícitamente al plan maestro que ha contaminado Hawkins desde el inicio.

"Tú y yo vamos a hacer cosas maravillosas juntos, William. Cosas maravillosas juntos", remata Vecna en un prólogo que confirma que el gran villano ya estaba manejando la historia desde el inicio y reafirma que la manipulación del niño comenzó en los orígenes mismos del misterio de Hawkins.

Además, las palabras de Vecna confirman que la desaparición de Will, que podía parecer azar, ahora se entiende como estrategia: Will nunca ha sido una víctima circunstancial, sino una pieza cuidadosamente seleccionada desde el primer día.

El adelanto recuerda que Ross Duffer ya explicó que el personaje de Schnapp volverá a ocupar el centro del relato en la ficción. "Will realmente vuelve a estar en el centro en la quinta entrega; su arco emocional es el que esperamos que una toda la serie", explicó el cocreador de Stranger Things.

Además, el vistazo a la última temporada encaja con ideas establecidas en la primera entrega como la presencia del rifle, el Castillo Byers o el acecho del demogorgon, pero también incluye matices respecto a lo visto originalmente.

En el 1x07 de Stranger Things, cuando Once localiza a Will, el niño aparece sin fuerzas, prácticamente moribundo, pero el nuevo montaje lo muestra aún capaz de correr, disparar y trepar antes de sucumbir ante el demogorgon y ser tomado por Vecna.

El regreso a los inicios de la serie también evoca que los creadores del fenómeno de Netflix han insistido en que la última temporada desvelará la naturaleza y el origen del Mundo del Revés, un misterio cuya resolución se ha aplazado deliberadamente durante años según los Duffer: "Cada temporada decíamos: '¿Deberíamos hablar de ello?' Y respondíamos: 'No, esperemos'. Y, finalmente, hemos pensado: '¡Bueno, ahora tenemos que hacerlo!'"

A la espera del estreno de la temporada final de Stranger Things, cuyos cuatro primeros episodios llegarán a Netflix el 27 de noviembre, los tres siguientes el 25 de diciembre y el capítulo final el 1 de enero, la plataforma de streaming ha lanzado Netflix ha lanzado el tráiler de Tales From '85, un spin-off de animación ambientado entre las temporadas 2 y 3.