Stranger Things 5: ¿Es Will el Hechicero que vencerá a Vecna... o es su arma para destruir Hawkins?

El próximo 27 de noviembre llegará a Netflix la primera de las tres partes en las que se ha dividido la quinta y última temporada de Stranger Things. El último tráiler de la serie ha dejado sin aliento a los fans y, al mismo tiempo, ha alimentado una teoría sobre el papel que Will Byers (Noah Schnapp) podría desempeñar en la última batalla contra Vecna.

Will nunca volvió a ser el mismo tras regresar del Mundo del Revés (Upside Down) en la temporada 1 de Stranger Things. Desde entonces, siempre ha percibido una extraña y perturbadora conexión con el infernal mundo acaudillado por Vecna. Aunque el joven Byers siempre ha estado relegado a un segundo plano, ahora todo parece indicar que podría ser clave para derrotar a la terrible criatura.

En el último avance de la temporada final, Dustin (Gaten Matarazzo), Once (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard) y los demás se preparan para la batalla final contra Vecna, quien ha saltado al mundo real y planea reducir Hawkins a cenizas. Pero hacia el tramo final, las imágenes muestran al villano diciendo: "William... vas a ayudarme una última vez", mientras emplea sus poderes para atraerlo hacia él.

El hecho de que Vecna utilice el nombre completo de Will en una escena tan reveladora resulta especialmente significativo. Y es que, en un momento dado de la temporada 4, cuando están jugando a Dragones y Mazmorras, Will, que viste su atuendo de mago, les pide a sus amigos que lo llamen William.

Esto parecía indicar un notable cambio en el personaje del joven y tambén en su caracter avanzando una faceta más madura e incluso más oscura y siniestra de Will.

Ahora, que Vecna necesite de su ayuda, tal y cómo ha avanzado el tráiler, refuerza la hipótesis de que Will desempeñará un papel fundamental en los episodios finales y podría ser la pieza clave para que Vecna cumpla su objetivo. Gracias a la conexión de Will con el Mundo del Revés, es evidente que posee un poder superior al de cualquier otro habitante de Hawkins, exceptuando a Once y todo indica que su conexión con la dimensión oscura podría llevar en esta temporada final al despertar a sus propios poderes.

Históricamente, Will ha tenido un papel secundario en la serie, con menos protagonismo que otros personajes de Stranger Things. En la recta final, el que fuera el primero de los niños protagonistas en adentrarse en el Upside Down, puede alcanzar su máximo potencial.

En este punto, hay que recordar que, aunque Once y los demás han sacado a Will de varios apuros, este es capaz, gracias a su constante exposición al Upside Down y a Vecna, de percibir que algo está a punto de suceder, lo que le permite advertir a sus amigos del peligro que corren.

¿ES WILLIAM EL HECHICERO?

No obstante, la criatura no revela exactamente lo que busca o quiere de Byers en el adelanto, si Vecna lo necesita es probable que posea más poder que antes... y por eso mismo cabe la posiblidad de que sea una amenaza para el monstruo y que, tras usar, Vecna, consciente de su potencial, pretenda eliminarlo antes de que aprenda a dominar sus poderes.

Convertir a Will Byers en otro personaje con poderes enlazaría además con aquella partida de Dragonez y Mazmorras en la que pidió a sus amigos que lo llamaran William, como se refiere a él Vecna, y que encaja además con uno de los títulos de uno de los nuevos capítulos de la temporada final. Se trata del episodio llamado El hechicero que, curiosamente, es la cuarta y última entrega del primero de los tres bloques en los que se ha dividido la temporada final.

¿Será Will el Sabio el mago encargado de pararle los pies a Vecna y devolverle al Mundo del Revés? Habrá que esperar al 27 de noviembre para averiguarlo.