La loca teoría de Stranger Things 5: ¿Será Will el villano de la batalla final?

La loca teoría de Stranger Things 5: ¿Será Will el villano en la batalla final?

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de Stranger Things aterrizará en Netflix a finales de este año y los fans llevan ya semanas, meses incluso, armando sus propias teorías, a cada cual más descabellada, acerca de cómo terminará la historia. No obstante, una de estas hipótesis no parece del todo inverosímil... y tiene que ver con algo que Will lleva ocultando desde la primera temporada.

Once, a quien da vida Millie Bobby Brown, ha sido la figura central del grupo desde la primera temporada a raíz de sus poderes. No obstante, Will también tiene un vínculo muy fuerte con el Mundo del Revés y algunos fans han hecho notar que el pequeño de los hermanos Byers nunca volvió a ser el mismo desde que fue abducido al comienzo de la serie.

Así, algunos seguidores de la ficción han aventurado que, si bien Will no tendría por qué convertirse necesariamente en el villano de la historia, podría ser un medio por el cual Vecna, o incluso otro ente maligno superior, lograra sembrar el caos.

Además, cabe recordar que, cuando Will sentía la presencia del Azotamentes en entregas anteriores, se llevaba la mano a la parte posterior del cuello. Algo que le volvió a ocurrir en el último episodio de la cuarta temporada, poniendo de manifiesto que su conexión con el Mundo del Revés nunca llegó a desaparecer por completo.

Esta inquietante posibilidad, unida al paradero desconocido de Vecna, que sin duda volverá a hacer acto de presencia, supone una doble amenaza para el grupo.

La sinopsis de la nueva tanda de capítulos menciona que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, junto con "un temor pesado y familiar", algo que inquieta profundamente a su madre. "Pienso mucho en esa noche. Constantemente", expresa el personaje de Wyona Ryder en el avance de la nueva temporada, que también incluye secuencias del inicio de la serie, cuando Will desapareció en el Mundo del Revés.

Por otra parte, la sinopsis también menciona que Once se verá obligada a permanecer oculta, algo que abre la puerta a que Will se convierta en la figura central de los nuevos episodios. Así, su experiencia con el Azotamentes no habría sido más que el principio de un terrible desenlace.

Además, el tráiler muestra a Will totalmente fuera de sí, gritando: "¡Corred!". Si bien podría estar advirtiendo a sus compañeros acerca de una amenaza externa, cabe la posibilidad de que esté avisándoles sobre el peligro que él mismo supone, instando a sus amigos a que se alejen de él mientras puedan.

En cualquier caso, ya sea como aliado o como amenaza, cabe esperar que el personaje de Noah Schnapp juegue un papel fundamental en la más que esperada batalla final de Stranger Things. La última temporada de la serie creada por los hermanos Duffer estará dividida en tres partes que verán la luz el 27 de noviembre, el 26 de diciembre y el 1 de enero de 2026 con el estreno del capítulo final.