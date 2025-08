Creador de Stranger Things promete que un episodio de la temporada 5 tendrá "el comienzo más loco" de la serie

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Stranger Things concluirá su andadura en Netflix con su quinta y última temporada. Dividida en tres partes, la primera de ellas llegará el próximo 27 de noviembre y, si bien la expectación ya estaba por las nubes, su cocreador Ross Duffer ha prometido que uno de los capítulos tendrá "el comienzo más loco" de toda la serie.

Duffer ha revelado que los dos primeros episodios están oficialmente terminados... y que uno de ellos, concretamente el segundo, contará con un arranque que no dejará a nadie indiferente. Además, su enigmático título sugiere una conexión directa con el primer episodio de Stranger Things.

"Capítulos uno y dos: cerrados, mezclados, editados, coloreados, LISTO", reza la publicación que ha compartido el cocreador vía Instagram, acompañada de una fotografía de lo que parece ser una sala de edición. En la pantalla puede verse la intro del primer capítulo, con las letras rojas características de la serie.

"'The Crawl' es, desde la temporada 1, el primer episodio en el que pasan más cosas y nuestro favorito. 'The Vanishing of...' [La desaparición de...] (sí, sí, crees que sabes quién es, bla, bla, bla) tiene, con diferencia, el comienzo más loco que hemos hecho nunca. Es una de las secuencias de las que estamos más orgullosos esta temporada", continúa.

El título del episodio 1 podría traducirse en castellano a "el rastreo" o "el arrastre", algo que remite a alguien teniendo que gatear o reptar por un espacio estrecho. Por su parte, el segundo capítulo cuenta con un título extremadamente revelador y que recuerda, de forma inevitable, al primer episodio de la serie, titulado La desaparición de Will Byers.

Aunque esto no tiene por qué significar que Will vuelva a ser la víctima de un terrorífico destierro al Mundo del Revés, la sinopsis de la nueva temporada menciona que se acerca el aniversario de su desaparición. Se ha especulado mucho acerca del papel que el menor de los hermanos Byers tendrá en la temporada final, llegando algunos fans a lanzar la hipótesis de que el personaje de Noah Schnapp bien podría convertirse en el villano de los nuevos capítulos.

La temporada 5 de Stranger Things llegará a Netflix dividida en tres partes. Así, la primera tanda de capítulos, compuesta por cuatro episodios, se estrenará el 27 de noviembre, mientras que la segunda incluirá tres capítulos y verá la luz el 26 de diciembre. Y los fans tendrán que esperar al 1 de enero de 2026 para ver el episodio final.

Junto a Schnapp, el elenco principal de la serie creada por los hermanos Duffer regresa para esta última entrega, incluyendo a Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman y Jamie Campbell Bower. Además, Linda Hamilton se incorpora al reparto en un papel aún no revelado.